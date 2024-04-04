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Игорь Арсентьев: "Спасибо всем, кто за чистый город"

Глава Северодвинска рассказал, как провел вчерашний день:

- Субботник показал, что общее дело объединяет! Вместе с ребятами из 16 школы, их педагогами и родителями, жителями близлежащих домов убрали территорию между Ломоносова и Тургенева, где находится детская игровая площадка.

Безусловно, на данную территорию обращу внимание коммунальщиков, чистоту надо поддерживать здесь и дальше. Ребята подтвердили, после того, как самостоятельно приняли участие в субботнике, мусорить точно не захочется.

 На уборке познакомился и с классным руководителем 6 класса Верой Николаевной Юрьевой. Замечательному учителю физкультуры сегодня исполнилось 70 лет! Такой пример учителя для своих учеников достоин уважения.

Огромная спасибо каждому, кто принял участие сегодня в уборке! Кто вышел во двор с управляющей компанией, кто прибрал территорию около работы или детского сада, школы. Спасибо всем, кто за чистый город. Вы все - большие молодцы.

Сразу после субботника решил проверить ход работ на объектах, где идет капитальный ремонт - 20 школа и 11 школа. Намеренно не предупреждал подрядчиков о приезде, чтобы оценить реальную ситуацию.

 В 20 школе уже демонтажные работы подходят к концу, а вот в 11 школе работников пока недостаточно. К 12 мая демонтажные работы на обоих объектах должны быть завершены, дальше - монтаж инженерных систем и устройство пола. Сроки работ сжатые, поэтому контроль со стороны Заказчика будет ежедневным.

05 май 09:30 | : Политика

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