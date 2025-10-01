В Плесецком округе завершен ремонт двух мостов

Работы на мостах через Шахов и Михайловский ручьи выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России. Расположены оба объекта на автодороге Липаково – Боярская.



В соответствии с контрактом, деревянные опоры заменены на железобетонные, проведены работы по обустройству пролётного строения, мостового полотна и системы водоотведения.



Кроме того, выполнены работы по обустройству сопряжений мостов и конусов, установке барьерных ограждений на обоих сооружениях. Также на мосту через Михайловский ручей установлены лестничные сходы.



