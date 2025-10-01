Дмитрий Морев собирается и дальше объединять людей

Напомним, сегодня действующий градоначальник Архангельска Дмитрий Морев был переизбран на новый 5-летний срок.

Предлагаем вашему вниманию основные пункты его программы, которые оценили депутаты городского парламента:

- помогать тем, кто вкладывает в Архангельск силы, идеи, финансы и быть партнёрами бизнеса в развитии города. Инвестиции за 5 лет уже выросли с 20 до 47 млрд рублей, а цель на следующую пятилетку – 67 млрд рублей.

- современную городскую среду создавать вместе с жителями, предпринимателями, творческим сообществом и увеличить количество благоустроенных территорий, отремонтированных дорог, освещенных улиц.

- использовать все инструменты для расселения аварийного жилья: федеральные и региональные программы, масштабные инвестпроекты, комплексное развитие территорий.

- совместно с ресурсоснабжающими компаниями включаться в проекты масштабного обновления коммунальной инфраструктуры, перейти от модернизации источников тепла к активной работе с сетями.

- участвовать в развитии образовательных, спортивных и культурных организаций: это точки роста, которые формируют людей и серьезно влияют на качество жизни.

«Обещаю горожанам продолжить работу по развитию Архангельска: шаг за шагом, системно, с уважением к людям и к городу. Вместе мы сможем больше!».