Дмитрий Морев собирается и дальше объединять людей

Напомним, сегодня действующий градоначальник Архангельска Дмитрий Морев был переизбран на новый 5-летний срок.

Предлагаем вашему вниманию основные пункты его программы, которые оценили депутаты городского парламента:

- помогать тем, кто вкладывает в Архангельск силы, идеи, финансы и быть партнёрами бизнеса в развитии города. Инвестиции за 5 лет уже выросли с 20 до 47 млрд рублей, а цель на следующую пятилетку – 67 млрд рублей. 

- современную городскую среду создавать вместе с жителями, предпринимателями, творческим сообществом и увеличить количество благоустроенных территорий, отремонтированных дорог, освещенных улиц. 

 - использовать все инструменты для расселения аварийного жилья: федеральные и региональные программы, масштабные инвестпроекты, комплексное развитие территорий. 

 - совместно с ресурсоснабжающими компаниями включаться в проекты масштабного обновления коммунальной инфраструктуры, перейти от модернизации источников тепла к активной работе с сетями. 

 - участвовать в развитии образовательных, спортивных и культурных организаций: это точки роста, которые формируют людей и серьезно влияют на качество жизни. 

 «Обещаю горожанам продолжить работу по развитию Архангельска: шаг за шагом, системно, с уважением к людям и к городу. Вместе мы сможем больше!».

29 октябрь 13:43 | : Политика

