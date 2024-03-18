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Дмитрий Морев отчитался за 2023 год

Отчет градоначальника был заслушан в рамках очередной сессии АрхГорДумы.

«Мы видим проблемы, постоянно ищем решения, но важно замечать и результаты!» (Д. Морев).

 Итоги в цифрах:

 Доходы бюджета составили 18 млрд. рублей - на 19% выше уровня 2022 года.

 Экономика Архангельска показала рост. Оборот организаций по всем видам деятельности увеличился на 11,5%, розница – на 15,9%, общепит – на 10,7%.

 Уровень безработицы снизился до минимума и составил 0,4% (в 2022 году был 0,7%).

 Общий объем инвестиций в основной капитал составил порядка 40 млрд рублей, что в 1,6 раза выше 2022 года.

 В Архангельске открываются новые предприятия. За 2023 год резиденты Арктической зоны привлекли в экономику города 3,2 млрд рублей, создав более тысячи новых рабочих мест.

 Построен рекордный объем жилья - 190 тыс. кв. метров. Расселено 1 187 жителей аварийных домов. Введено в эксплуатацию 14 объектов гражданского и социального назначения.

 Благоустроено 15 общественных территорий: скверы, аллеи, спортивные и детские площадки.

 Отремонтировано 9,3 км автомобильных дорог, 2 моста, 46 внутриквартальных и дворовых проездов. Построен новый участок пр. Московского, завершена реконструкция ул. Ленина.

Стартовала транспортная реформа. На городские маршруты вышли новые автобусы.

 Открыта школа на 1600 мест, завершен капремонт в 9 школах. Построен хоккейный корт в Исакогорке.

 Открылось больше клубных формирований в учреждениях культуры – теперь их 603.

 Активно помогаем семьям участников СВО. Организовано бесплатное питание в садиках и школах, предоставляются гуманитарные комплекты. С каждой семьей работаем индивидуально!

 Особого внимания требует сфера коммунального хозяйства. Недостаточные объемы инвестпрограмм ресурсных компаний в сфере теплоснабжения и электроснабжения не позволяют снижать аварийность на сетях, отключения и разрытия. В этом году сосредоточили усилия на совместной работе с ресурсоснабжающими организациями и правительством региона для поиска эффективных инструментов.

 - Благодарю губернатора Архангельской области Александра Цыбульского за содействие в реализации социально значимых проектов, депутатов – за поддержку важных дел, горожан – за участие в развитии Архангельска! – закончил Дмитрий Морев.

Депутаты оценили отчет как удовлетворительный.

17 апрель 14:05 | : Политика

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