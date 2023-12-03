Дмитрий Морев проанализировал прямую линию с Президентом

Глава администрации Архангельска:

- Прямая линия Президента России Владимира Путина – это возможность сверить часы и выстроить работу в едином ключе с государственной политикой.



Важный акцент во вступительном слове Президента: Россия демонстрирует финансовую устойчивость и запас прочности в экономике. Эта тенденция характерна и для Архангельска. Сегодня на сессии Гордумы был принят бюджет города на 2024 год. По сравнению с прошлым годом он вырос на 1 млрд. рублей и составил 16,4 млрд. рублей. Мы можем с уверенностью говорить, что это бюджет развития. Архангельск будет прирастать новыми школами, спортобъектами, парками и скверами. Есть возможности для строительства жилья, ремонта и реконструкции дорог.



Большое значение для положительных изменений в нашем городе имеют президентские национальные проекты. Многие архангелогородцы видят, что именно по нацпроектам строятся школы, детские сады, жилье, модернизируются библиотеки, культурные центры, ремонтируются дороги. Мы уже имеем опыт подготовки заявок для участия в федеральных программах: это важно для получения дополнительного финансирования в интересах Архангельска и его жителей. Это и возможность рассчитывать на поддержку и по другим актуальным задачам – обновлению коммунальной инфраструктуры, переселению из аварийного жилья.



Рост инвестиций и промышленного производства, о котором сегодня сказал Президент, наблюдается и в Архангельске. Сегодня у нас более 100 резидентов Арктической зоны, которые реализуют инвестпроекты в сфере промышленности, строительства, логистики, сферы услуг. За 2023 год прирост инвестиций в экономику города составил 7,8%. Это новые рабочие места и налоги для пополнения бюджета.



Я абсолютно согласен и с тезисом Президента о том, что необходимо сосредоточиться на воспитании молодежи. Мы обязательно будем привлекать наших земляков-участников СВО к работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения архангелогородцев.



Мне понравилась цитата, приведенная Президентом, что войны выигрывают школьные учителя. Всё – от боевого духа до стремления участвовать в развитии родного города и страны – закладывается в детстве. Год педагога и наставника подходит к завершению, но внимание к воспитателям, учителям, тренерам, педагогам дополнительного образования останется на том же уровне и в следующем году.



Уверенность, основательность, работа на будущее – поддерживаю этот настрой в заявлениях Президента России и беру на вооружение!