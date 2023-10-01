Дмитрий Морев презентовал новые проекты для маленьких архангелогородцев

Глава Архангельска:

- Пять лет в Архангельске мы реализуем проекты инициативного бюджетирования. Развитие получили две программы: «Инициативные проекты граждан» и «Бюджет твоих возможностей».



Вместе с неравнодушными горожанами воплотили в жизнь 37 проектов на сумму 50 миллионов рублей. Все эти деньги – из городского бюджета. Есть среди них базовые – это благоустройство зон отдыха, создание спортивных и детских площадок. Есть и оригинальные проекты, которые мы тоже поддержали: школьный автогородок, космическая и метеорологическая площадки, логопедический кабинет, музеи. За пятилетку свои идеи реализовали 12 школ, 11 детских садов, учреждения допобразования и культуры.



Мы уже приобрели положительный опыт, все процессы отбора и реализации проектов хорошо отлажены. Пришло время внедрять что-то новое. Сейчас мы обсуждаем и планируем запустить новый проект школьного инициативного бюджетирования. Это, когда уже сами учащиеся будут выходить с предложениями о развитии своих школ и пришкольных территорий.



А с 1 ноября по 1 декабря этого года пройдет сбор заявок по проекту «Бюджет твоих возможностей». Идею может предложить любое социальное муниципальное учреждение, особенно приветствуются заявки от родительского сообщества. В



Спасибо всем. Знаю, что за каждым хорошим проектом стоит большой труд сплоченной команды. И мы очень рады, что находятся люди, которые готовы принимать активное участие в развитии Архангельска.



