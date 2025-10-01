Вверх
Дмитрий Морев пообщался с первыми людьми АрхГорДумы

В ходе совещания глава города рассказал лидерам партийных фракций о текущих вызовах, с которыми сталкивается городская администрация. Отдельное внимание уделили подготовке бюджета на предстоящий год и завершению начатых инфраструктурных проектов. 


 Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала тема автобусных перевозок. Депутаты выразили обеспокоенность в связи с недавним протестом ТК «Рико», из-за которого некоторые маршруты не вышли на рейс, создав неудобства для архангелогородцев. 

 Как пояснил Дмитрий Морев, со стороны городской администрации своевременно выполняются все финансовые обязательства перед перевозчиком, а подобная демонстрация не имела под собой оснований. В связи с инцидентом был введен режим ЧС. Глава города заверил депутатов, что подобные ситуации — на особом контроле. 

 Кроме того, в ходе встречи вспомнили реализованные за прошедшие пять лет крупные проекты. Благодаря совместной работе администрации и городской Думы при поддержке регионального и федерального бюджетов удалось построить новые дороги, школы и сады, благоустроить парки и скверы, отремонтировать дворы. 

 «Команда городской администрации не просто решает текущие проблемы, но и создает новые объекты. Если раньше в основном говорили о ремонте старых дорог и тротуаров, то сегодня строятся новые транспортные артерии: продлен Московский проспект, восстановлена улица Карпогорская, начат проект по капремонту Володарского. Кроме того, появляются новые школы, детские сады, парки и скверы, тротуары. Это доказывает, что город не просто латает дыры, а планомерно развивается. 

 За последние пять лет Архангельск заметно преобразился. Яркий пример — создание муниципального предприятия «Чистый город», которое возродило институт дворников и навело порядок на общественных территориях. Проблем, безусловно, хватает, и их будет всегда. Но мы работаем как одна команда, понимая всю сложность текущего момента. Наша общая задача — коллегиально решать поставленные задачи и развивать наш родной Архангельск», - подчеркнул председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. 

 Руководители фракций городской Думы отметили практическую пользу подобных встреч. 

 «Эти встречи помогают сконцентрироваться на ключевых вопросах. Мы можем в узком кругу пообщаться с главой города, услышать мнение других фракций и скоординировать действия. Это эффективная практика. Что касается темы перевозок, реформа стартовала, оператор определён, и мы будем работать в рамках текущего бюджета, надеясь на его стабильность», – подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Чанчиков. 

 «Регулярные встречи — это важный инструмент взаимодействия. Глава города озвучивает планы и острые проблемы, а мы получаем возможность задать вопросы напрямую. Такой открытый диалог способствует укреплению доверия населения к местной власти, повышает эффективность управления и создаёт условия для конструктивного сотрудничества всех сторон», - подчеркнула руководитель фракции «Справедливая Россия» Светлана Алефиренко.

 «Для нас это возможность озвучить частные проблемы, с которыми к нам обращаются люди. Мы можем обсудить то, что волнует жителей, и спланировать совместную работу. Недавно по итогам встречи с семьями участников СВО был поднят вопрос создания «единого окна» для решения их вопросов, и эту инициативу мы озвучили главе города. 

 Вместе с тем, такие встречи дают возможность представителям администрации озвучить свои трудности с точки зрения законодательства, а мы можем транслировать их вышестоящим коллегам в Госдуму. Такие встречи — важный канал обратной связи», - отметила руководитель фракции ЛДПР Мария Харченко.

 «Конечно, наиболее остро сегодня у нас в городе звучат темы ЖКХ и транспорта. Это те вопросы, которыми глава города занимался на протяжении 5 лет каждый день, и я думаю, будет заниматься дальше, прогресс определено есть. Со своей стороны, мы планируем ввести общественный контроль за деятельностью «РИКО», касательно выходов автобусов на рейсы, соблюдения расписания, качества перевозок, работы кондукторов и других факторов. 

 А что касается стратегических задач, мы в партии считаем, что стоит сосредоточиться на взаимодействии с предпринимателями, малым и средним бизнесом. Обеспечив им комфортные условия для деятельности, как людям, которые создают рабочие места, имеют ресурс, мы сможем добиться определенных успехов», – подчеркнул руководитель фракции «Новые люди» Владислав Виривский. 



27 октябрь | Политика

