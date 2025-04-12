Дмитрий Морев устроил выволочку подчиненным на планерке в администрации

На городской планерке подвели итоги субботней рабочей поездки губернатора Александра Цыбульского и главы города Дмитрия Морева (см. фото). Пять руководителей в администрации города получили выговор.



Это заместитель главы по городскому хозяйству Михаил Иванов, директор департамента транспорта Максим Шемелин, директор департамента горхозяйства Николай Худяков, глава Соломбальского округа Дмитрий Попов и замглавы Октябрьского округа Димитрий Рубцов.



- Нет никаких оправданий тому, что на центральном Троицком проспекте остаются тротуары в наледи. За два часа МДУ ситуацию исправили, а можно было не дожидаться моего звонка. Руководство Октябрьского округа и департамент транспорта своевременно не приняли мер. Тротуар в Соломбале оказался в непроходимой наледи, а глава округа – на выходном. Предупреждаю, что такие выезды на территории будут продолжены: проведите мониторинг, устраните недостатки, не дожидаясь моих звонков и выговоров, - обратился к участникам планерки Дмитрий Морев.



Глава города акцентировал внимание на необходимости особого контроля за работами по реконструкции площади Профсоюзов и сносу ветхих домов.