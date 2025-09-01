Дмитрий Морев: Компания "Рико" оборзела, приводим в чувство

Градоначальник Архангельска "расчесал" ситуацию с забастовкой транспортников:

- В связи со сложившейся ситуацией в сфере автобусных перевозок, вызванных неправомерными, по нашему мнению, действиями компании "Рико", сообщаю:



️ Администрация города совместно с органами прокуратуры принимает все меры по понуждению компании выполнять условия контрактов в полном объеме.



️ В адрес ТК "Рико" направлена претензия в связи с невыходом автобусов на маршруты - с последующими штрафными санкциями.



️ Администрация города Архангельска производит все необходимые платежи по контрактам.



️ На сегодняшний день общая сумма выполненных платежей составила уже свыше 700 млн рублей за 2025 год. Только вчера мы перечислили на счет компании "Рико" около 20 млн рублей, что свидетельствует о наличии у компании необходимых оборотных средств. По имеющимся данным, водители компании также подтверждают - задолженности по зарплате нет.



️ Действия руководства компании неправомерны. Ситуация с невыходом автобусов на ряд маршрутов негативно отражается на тысячах архангелогородцев. С учетом этого сегодня ввожу режим повышенной готовности, обязывая ТК "Рико" возобновить работу на всех маршрутах в полном объеме.



