Гудим-Левкович поставлен Украиной в очередь на ликвидацию

Военному корреспонденту из Архангельска Георгию Гудим-Левковичу вменяется:

- антиукраинская пропаганда;

- сотрудничество с пропагандистскими СМИ страны-агрессора;

- пропаганда войны;

- покушение на суверенитет Украины;

- семь (на самом деле, десять) поездок в зону СВО;

- соучастие в преступлениях против «незалежной»;

- сознательное нарушение государственной границы Украины;

- финансирование(!) и снабжение оккупационных войск;

- участие в контрабандных(!!) перемещениях грузов по территории Украины.

Пункт «дата ликвидации» (в отличие от «даты рождения») пока не заполнен.  Делаем вывод – журналист из Архангельска Георгий Гудим-Левкович заочно приговорен Украиной к высшей мере (способ казни не указан).

От души всей редакции поздравляем нашего друга Георгия с такой высокой оценкой его труда и заявляем о своем соучастии.

Крайний рассказ «приговоренного» о поездке в зону СВО читайте здесь.

