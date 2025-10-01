Гудим-Левкович поставлен Украиной в очередь на ликвидацию

Военному корреспонденту из Архангельска Георгию Гудим-Левковичу вменяется:
- антиукраинская пропаганда;
- сотрудничество с пропагандистскими СМИ страны-агрессора;
- пропаганда войны;
- покушение на суверенитет Украины;
- семь (на самом деле, десять) поездок в зону СВО;
- соучастие в преступлениях против «незалежной»;
- сознательное нарушение государственной границы Украины;
- финансирование(!) и снабжение оккупационных войск;
- участие в контрабандных(!!) перемещениях грузов по территории Украины.
Пункт «дата ликвидации» (в отличие от «даты рождения») пока не заполнен. Делаем вывод – журналист из Архангельска Георгий Гудим-Левкович заочно приговорен Украиной к высшей мере (способ казни не указан).
От души всей редакции поздравляем нашего друга Георгия с такой высокой оценкой его труда и заявляем о своем соучастии.
Крайний рассказ «приговоренного» о поездке в зону СВО читайте здесь.