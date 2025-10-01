Вверх
Архангельск принимает в гостях Китай


Впервые в столице Поморья проводятся Дни российско-китайского диалога в образовании и культуре. Двухдневный визит гостей из города Юйлиня начался со встречи в администрации Архангельска и красивой церемонии размещения герба на стене городов-побратимов.

  На приветственной встрече глава столицы Поморья Дмитрий Морев обратил внимание, что между Архангельском и Юйлинем уже сформировано взаимодействие в сфере науки и образования.

 Следующий этап – развитие торгово-экономических связей: этой теме был посвящен круглый стол. В нем приняли участие члены официальной делегации и бизнес-миссии, где с приветственным словом обратился генеральный секретарь Народного правительства города Юйлиня Люй Жуйцин.

  Стороны представили экономические и производственные возможности своих городов. Китайским деловым кругам традиционно интересны возможности порта и доставки грузов Северным морским путем. Но есть и новые перспективы: в составе делегации – представители текстильной промышленности, производства и переработки картофеля. Поэтому в программу включено посещение различных предприятий, в том числе, агропромышленных.

 Например, председатель совета директоров текстильной компании Yingguo Industrial Co Цуй Инго рассчитывает оценить перспективы использования беломорских водорослей в производстве влагоотталкивающих тканей.

 Соглашение об установлении дружественных связей глава Архангельска Дмитрий Морев и мэр Юйлиня Ма Юэфэн подписали 4 июля 2025 года. А сегодня состоялась торжественная церемония размещения герба Юйлиня на доске городов-побратимов в администрации Архангельска. Для гостей выступил детский коллектив Ломоносовского дворца культуры, который исполнил песню «Катюша» на русском и китайском языках.



13 октябрь 16:01 | : Политика

«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Городские легенды: главный "строитель" архангельского трамвая и отец Героя

