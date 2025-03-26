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Архангельск подписал договор с китайским городом Юйлинем

Как это было, рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В эти дни принимаю участие в Форуме народной дипломатии и Форуме городов-побратимов ШОС в Шэньяне (провинция Ляонин, КНР). В составе делегации от Архангельска – председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. 


 В своем выступлении представил Архангельск  как важный город-порт Северного морского пути и привлекательный арктический центр для туристов.

  Арктика находится в фокусе международного внимания. В текущей геополитической ситуации Северный морской путь может стать одним из ключевых мировых маршрутов, соединяющих Азию и Европу. 

 Кроме экономического интереса у нас есть намерения сотрудничать в сфере образования и культуры. 

 Пригласил делегацию Юйлиня в Архангельск для участия в программе Дней российско-китайского диалога, которая  планируется в октябре для развития взаимодействия Архангельска с китайскими городами-партнерами: Далянем (провинция Ляонин), Ляньюньганом (провинция Цзянсу) и Юйлинем.

 Визит китайской делегации представляет большой интерес для нашего города.  Например, запланирована  встреча со студентами Юйлиньского университета, которые обучаются в САФУ по совместной образовательной программе. 

 Наши китайские партнеры познакомятся с ресурсами Архангельска, особенностями российской культуры. 

 И особенную для нас значимость представляет установление контактов между школами Архангельска и Юйлиня для проведения совместных мероприятий в режиме онлайн и надеюсь в будущем поездки наших детей в города-побратимы, а их школьники посетят Архангельск.



04 июль 15:56 | : Политика

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