Архангельск подписал договор с китайским городом Юйлинем

Как это было, рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В эти дни принимаю участие в Форуме народной дипломатии и Форуме городов-побратимов ШОС в Шэньяне (провинция Ляонин, КНР). В составе делегации от Архангельска – председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.



В своем выступлении представил Архангельск как важный город-порт Северного морского пути и привлекательный арктический центр для туристов.



Арктика находится в фокусе международного внимания. В текущей геополитической ситуации Северный морской путь может стать одним из ключевых мировых маршрутов, соединяющих Азию и Европу.



Кроме экономического интереса у нас есть намерения сотрудничать в сфере образования и культуры.



Пригласил делегацию Юйлиня в Архангельск для участия в программе Дней российско-китайского диалога, которая планируется в октябре для развития взаимодействия Архангельска с китайскими городами-партнерами: Далянем (провинция Ляонин), Ляньюньганом (провинция Цзянсу) и Юйлинем.



Визит китайской делегации представляет большой интерес для нашего города. Например, запланирована встреча со студентами Юйлиньского университета, которые обучаются в САФУ по совместной образовательной программе.



Наши китайские партнеры познакомятся с ресурсами Архангельска, особенностями российской культуры.



И особенную для нас значимость представляет установление контактов между школами Архангельска и Юйлиня для проведения совместных мероприятий в режиме онлайн и надеюсь в будущем поездки наших детей в города-побратимы, а их школьники посетят Архангельск.







