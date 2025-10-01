Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск готовится встретить большую делегацию из Китая

Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев любезно пригласил архангелогородцев принять участие в знаменательном событии.

- Приглашаю горожан на Дни российско-китайского диалога в образовании и культуре. 

На следующей неделе в Архангельск приезжает большая делегация из Китайской Народной Республики – из нашего города-побратима Юйлиня. Это и официальные лица, и представители бизнес-миссии, и деятели культуры. 

 Два больших концерта дадут артисты Исследовательского института народного искусства и театра города Юйлиня: в актовом зале нашего партнера - САФУ и в Ломоносовском ДК. Яркие костюмы и реквизит, национальная музыка и танцы – для архангелогородцев это уникальная возможность узнать больше о культуре страны, отношения с которой с каждым годом становятся все более прочными. 

 В интересах Архангельска – быть в тренде, развивать торгово-экономические связи с китайскими логистическиими и производственными компаниями.

 Если в предыдущих встречах участвовали в основном предприятия отрасли судостроения, морских перевозок, переработки морепродуктов, то сейчас круг интересов стал шире. От деловых кругов Юйлиня в Архангельск направляются представители компаний, которые занимаются лесовосстановлением, продуктами питания, текстилем. Для установления бизнес-контактов мы организуем встречи с руководителями архангельского сообщества предпринимателей. 

Культурная и образовательная программа Дней российско-китайского диалога размещена на сайте администрации Архангельска (www.arhcity.ru/?page=1543/4) Вход на большинство мероприятий свободный: присоединяйтесь!


07 октябрь 14:45 | : Политика

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (93)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20