Архангельск готовится встретить большую делегацию из Китая

Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев любезно пригласил архангелогородцев принять участие в знаменательном событии.

- Приглашаю горожан на Дни российско-китайского диалога в образовании и культуре.

На следующей неделе в Архангельск приезжает большая делегация из Китайской Народной Республики – из нашего города-побратима Юйлиня. Это и официальные лица, и представители бизнес-миссии, и деятели культуры.

Два больших концерта дадут артисты Исследовательского института народного искусства и театра города Юйлиня: в актовом зале нашего партнера - САФУ и в Ломоносовском ДК. Яркие костюмы и реквизит, национальная музыка и танцы – для архангелогородцев это уникальная возможность узнать больше о культуре страны, отношения с которой с каждым годом становятся все более прочными.

В интересах Архангельска – быть в тренде, развивать торгово-экономические связи с китайскими логистическиими и производственными компаниями.

Если в предыдущих встречах участвовали в основном предприятия отрасли судостроения, морских перевозок, переработки морепродуктов, то сейчас круг интересов стал шире. От деловых кругов Юйлиня в Архангельск направляются представители компаний, которые занимаются лесовосстановлением, продуктами питания, текстилем. Для установления бизнес-контактов мы организуем встречи с руководителями архангельского сообщества предпринимателей.

Культурная и образовательная программа Дней российско-китайского диалога размещена на сайте администрации Архангельска (www.arhcity.ru/?page=1543/4) Вход на большинство мероприятий свободный: присоединяйтесь!



