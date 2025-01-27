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Гуманитарку от жителей Поморья получили спецназовцы в зоне СВО

Бойцы батальона специального назначения донецкого направления благодарят представителей Народного фронта, прокуратуры региона и всех северян за новую партию гуманитарной помощи.

На прошлой неделе наша делегация доставила в подразделение ребят маневренный автомобиль Нива Шевроле, коробку медикаментов, бензопилу, пять маскировочных сетей и упаковку патронов для борьбы с дронами.

Благодарность пришла и от бойцов из стрелкового батальона. Парни говорят спасибо коллективу акционерного общества “Северное производственное объединение “Арктика” за детали, напечатанные работниками предприятия на 3D-принтере: машинку Ракова, устройства для ускоренной зарядки автоматов Калашникова и облегчённые пулемётные ленты. 

03 июнь 15:03 | : Политика

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