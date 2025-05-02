Бойцы СВО - Поморью: Спасибо за поддержку

В региональное отделение Народного фронта пришли благодарности от северян, несущих боевую вахту в зоне СВО.



Ребята из отряда специального назначения "Ратник", выполняющие задачи на донецком направлении, говорят спасибо региональному управлению службы судебных приставов и всем жителям Архангельской области за технику для дронов: комплектующие, лопасти и инструменты для ремонта беспилотников.



А разведчики с херсонского направления выражают признательность землякам за новые карты памяти, планшет, жесткий диск, камеры GoPro и наборы для их крепления на шлемы.



Заявки от бойцов продолжают поступать...