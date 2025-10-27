Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельское отделение "Единой России" собирает гуманитарную помощь

Сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» прошло важное совещание, посвященное организации и проведению предновогодней акции по сбору гуманитарной помощи. 

Партийцы, активисты, депутаты, общественники и молодогвардейцы объединяют усилия, чтобы подарить тепло и праздник бойцам и детям, находящимся в госпиталях и прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей, Мариуполя и Мелитополя. 

На совещании были обсуждены все детали подготовки, логистика и координация действий, чтобы каждый подарок и каждая посылка дошли до адресатов и подарили им частичку тепла и праздника.

Давайте соберем как можно больше тепла и добра! Ведь каждый хочет почувствовать это в канун Нового года!

Пункты сбора: 

— г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.96, Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30.
— г. Архангельск, ул. Поморская, д.5, Штаб общественной поддержки, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30, в субботу с 10:00 до 16:00.


09 октябрь 13:25 | : Политика

