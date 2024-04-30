В Архангельской области начал работать проект "Крепкая семья"

Возглавила совет партпроекта депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»).

Совещание прошло в штабе общественной поддержки «Единой России». Это первое организационное мероприятие, направленное на реализацию задач партпроекта федерального и регионального значения.

В состав общественного совета «Крепкой семьи» вошли представители исполнительной, законодательной власти региона, общественных организаций Поморья, Женской палаты депутатов, работники сферы образования и здравоохранения. Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина, состав совета будет меняться раз в год и расширяться, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в реализации партпроекта.

Участники первого заседания внесли ряд предложений в план дальнейшей работы – больше внимания уделять взаимоотношениям в семьях между родителями для понимания ими важности укрепления общепризнанных ценностей, также обсудили реализацию прав на жильё детей-сирот и подготовку отчёта о проделанной работе за 2023 год.

- План намечен, цели понятны всем членам нашего общественного совета, работаем, - подытожила Елена Вторыгина.

В ближайшее время парламентарий примет участие в традиционных форумах «Семья Поморья», которые пройдут в Холмогорском и Виноградовском округах. Проекты организованы совместно с областным правительством и «Единой Россией» и направлены на создание в регионе крепких и дружных семей.