"Крепкая семья" показала себя в Поморье по-настоящему крепкой

Региональный общественный совет партийного проекта «Крепкая семья» подвел итоги работы в 2024 году и обсудил планы на текущий.

В работе приняла участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель регионального Общественного совета партпроекта «Крепкая семья» Елена Вторыгина.

Открывая заседание, федеральный политик рассказала о тех направлениях партийного проекта, которые проходят в регионе при ее непосредственной поддержке. Так, в прошлом году в муниципалитетах области прошли 17 форумов «Семья Поморья». Этот проект стартовал по инициативе Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского еще в 2023 году.

- На наших форумах «Семья Поморья» мы даем практические знания и навыки по психологии семьи и детско-родительских отношений, говорим про семейный бизнес и туризм, про грамотное совмещение семьи и карьеры и «фишки» общения с родными в повседневной жизни, когда каждый член семьи живет в своем плотном графике. Наши спикеры говорят об укреплении традиционных семейных ценностей, о патриотизме, о мерах господдержки семей с детьми и о многом другом, - говорит Елена Вторыгина.

Кроме того, в рамках Женской палаты депутатов Архангельской области от «Единой России», которая в сентябре прошлого года отметила свое 10-летие, проведена большая работа. В том числе, по вопросам, связанным с организацией летней оздоровительной кампании.

- Мы провели на эту тему круглый стол в Карпогорах. Результатом нашей работы стало то, что прошлым летом в Пинежском районе открылись сразу два новых палаточных лагеря. Один из них принял детей в Верколе, второй работал в пинежской деревне Кучкас, - рассказала депутат Госдумы.

Финальными мероприятиями юбилейного года Женской палаты депутатов стали выездное заседание женщин-депутатов из муниципалитетов Поморья в Торгово-промышленной палате России и круглый стол в Госдуме по новому нацпроекту «Семья», где депутаты разного уровня из Архангельской области вместе с представителями областного и федерального правительств обсудили цели и задачи нового нацпроекта.

Самый добрый и душевный командный проект Елены Вторыгиной – это новогодний конкурс писем «Мечты сбываются». Ему уже 16 лет и большая команда взрослых людей каждый год приносит удивительные плоды, исполняя заветные, самые сокровенные, мечты детей со всей области. На первый взгляд, несбыточные. Такие, как например, озвучили в своем письме воспитанники Коношского детского дома девочка Вероника и ее брат Даниил. Мечта у детей была одна – найти маму. Конечно же, организаторы конкурса во главе с Еленой Вторыгиной тут же включились в работу. Не поверите, но сегодня дети обрели свою семью и живут вместе с папой и мамой в большом красивом доме в Устьянском районе.

Стоит отметить, что в 2024 году на конкурс «Мечты сбываются» поступило около 500 писем, из которых прошли отбор 200 победителей, 55 из них получили подарки на церемонии награждения 25 декабря.

Отметила депутат Госдумы и проект «Семейные ценности и традиции». Он заключается в проведении встреч за обедом, участниками которого становятся 12 семей. В ходе такого «обеда со смыслом» семейные пары обсуждают насущные вопросы, связанные с развитием в России института семьи, и читают письма, детей, поступившие на конкурс «Мечты сбываются» с тем, чтобы исполнить мечту одного из авторов.

- Не могу не отметить, что к этому нашему проекту в 2024 году уже присоединились восемь городов России, а в церемонии награждения победителей конкурса «Мечты сбываются» впервые принял участие глава региона Александр Цыбульский и исполнил мечту мальчика Кости из Красноборского округа, который мечтал посидеть в кресле губернатора. Мы обязательно продолжим все наши проекты и в 2025-м. Уже сейчас идет подготовка к проведению большого форума «Семья Поморья». Он состоится 14 марта в Новодвинске.

Эстафету подхватил координатор партийного проекта «Крепкая семья» Сергей Шувалов. Он, в частности, рассказал о том, что родившаяся в 2020 году в Архангельске по инициативе Совета отцов акция «Зимний папа» уже давно стала всероссийской. Ее цель - совместное проведение зимних активностей всей семьей. Провели акцию «Зимний папа» с размахом и в этом году. Как отметил Сергей Шувалов, ежегодно в акции участвует около 150 семей со всей Архангельской области.

- Также мы провели большой региональный родительский форум «Семья сегодня. Взгляд родителей». Это платформа для обсуждения и поддержки семейных ценностей, укрепления института семьи, повышение его роли в обществе, а также сбор инициатив, - отметил координатор партпроекта, подчеркнув, что участие в форуме приняли 250 человек из восьми районов области.

На укрепление традиционных семейных ценностей и создание условий для формирования ответственного отцовства направлен и форум, прошедший под эгидой регионального Совета отцов «Поморский папа». Также с этой целью был реализован проект «Играем с папой». Сергей Шувалов рассказал, что в рамках проекта в детских садах Северодвинска проходят дни для пап. Они вместе со своими детьми играют в различные современные и традиционные игры и потешки. Проект популярен у родителей – ежегодно его участниками становятся до 800 семей.

Также Сергей Шувалов рассказал о совместном проекте партийного проекта «Крепкая семья» с общественной организацией «Я слышу мир!». В рамках этого сотрудничества в Архангельске прошел двухдневный семинар «Семья основа реабилитации детей с нарушением слуха».

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы реабилитации детей с нарушением слуха, в котором приняли участие родители, педагоги-дефектологи, психологи, общественники, депутаты, партийцы и активисты.

Целый ряд мероприятий, направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства реализует министерство труда, занятости и социального развития. Одно из важнейших направлений, как подчеркнул региональный министр Владимир Торопов, – меры социальной поддержки семей с детьми. Большой блок их направлен в том числе на многодетные семьи.

Обсудили члены Общественного совета партпроекта и план работы на 2025 год. Его, к слову, Елена Вторыгина сразу рекомендовала скоординировать с планом работы уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка. Возражений от Елены Молчановой не последовало. Более того, уполномоченный по правам ребенка предложила ряд инициатив, реализация которых требует совместной работы. Например, принято решение обратиться к секретарю реготделения «Единой России», губернатору Александру Цыбульскому с просьбой при благоустройстве общественных пространств учитывать потребности молодых мам. Речь идет об установке специальной парковой мебели, где мам с ребенком может уединиться на время кормления.

Также Елена Молчанова предложила обратить особо внимание на развитие в регионе института нянь, пояснив необходимость тем, что многие женщины не готовы рожать детей, потому что им некому помочь.

Ряд проектов, связанных с поддержкой семей участников специальной военной операции, в том числе погибших при исполнении воинского долга, предложила к совместной реализации в рамках партийного проекта Наталья Флеглер.

А Сергей Шувалов, подводя итоги заседания, рассказал о ближайших мероприятиях. Так, например, уже в конце февраля в Штабе общественной поддержки пройдет торжественное мероприятия, где будут чествовать многодетные семьи.