Депутаты АрхГорДумы решали сложные социальные вопросы

Вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям и содержание детских площадок рассмотрели на заседании постоянной комиссии Архангельской городской Думы по социальным вопросам.

В качестве одной из мер поддержки многодетных семей является предоставление земельных участков для строительства дома. В период с 2011 по 2025 год многодетным семьям было всего предоставлено 1062 земельных участка. B том числе за 9 месяцев 2025 года многодетным семьям предоставлено 64 земельных участка, преимущественно в Соломбальском округе по улице Совхозной.

Однако, взамен земельного участка можно получить выплату в размере от 200 до 450 тысяч рублей, в зависимости от количества детей. На текущий момент такой мерой поддержки воспользовались 1445 семей. Зачастую этот выбор обусловлен неудовлетворительным состоянием предлагаемых земельных участков.

По словам заместителя председателя городской Думы Владимира Хотеновского, к нему неоднократно поступали вопросы от архангелогородцев, касаемо состояния земельных участков, выдаваемых многодетным семьям. По его словам, к некоторым из них не проведена коммунальная инфраструктура, а проезд представляет собой грунтовую дорогу.

«Людям выделяют участок под строительство дома, но они фактически не могут им пользоваться. Сумма дополнительных вложений полностью перекрывает стоимость покупки нового участка. И получается, что такая мера поддержка существует номинально», - подчеркнул Владимир Хотеновский.

Его мнение поддержал глава Исакогорского и Цигломенского округов Николай Боровиков. Он отметил, что по улице Цигломенской выдано более 100 участков, но фактически там построено чуть больше 10 домов.

«Люди жалуются, что нет дорог и коммуникаций. В некоторых случаях для подключения к водопроводу нужно тянуть трубу почти полкилометра – для отдельной семьи это будет стоить очень дорого. То же самое обстоит и с дорогами – люди сами отсыпают их из отходов лесопиления», - сказал Николай Боровиков.

Сейчас, в реестре желающих приобрести земельные участки, числится 2583 многодетные семьи. По информации департамента градостроительства, образование земельных участков осуществляется на основании утвержденного проекта межевания территории или утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Для решения этой проблемы, депутат городской Думы Сергей Чанчиков предложил рассмотреть возможность государственно-частного партнерства.

«Можно сформировать большой участок и выдавать их предпринимателем, которые будут формировать поселки. А за предоставление земли они будут обязаны подвести коммуникации и создать дороги. Это может быть выгодно всем сторонам», - сказал Сергей Чанчиков.

С целью обеспечения подъездными путями и инфраструктурой земельных участков для многодетных семей также формируются земельные участки для размещения линейных объектов.

«Важно не только предусмотреть выделение участков в комфортной зоне, но и оказать поддержку тем многодетным семьям, которые уже получили земельный участок, но у них нет инфраструктуры. Администрации города нужно предусмотреть подведение водопровода ближе к территории этих земельных участков», - отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

Второй темой в ходе заседания комиссии рассмотрели вопрос содержания, демонтажа, замены и приведения в нормативное состояние детских площадок.

С целью проверки исправности и устойчивости оборудования, администрации округов ежегодно заключают муниципальные контракты по контролю технического состояния оборудования и регулярному обслуживанию детских площадок. По их результатам составляются журналы и акты осмотра.

В силу действия Технического регламента, по истечении срока службы, эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от его технического состояния. В основном, производители оборудования ограничивают максимальный срок эксплуатации 10 годами, после чего оно подлежит демонтажу.

По словам глав округов, они стараются своевременно поменять устаревшее оборудование на новое. А в случае демонтажа, планируют устанавливать на их место новые игровые элементы.

Депутаты предложили рассмотреть возможность установки больших игровых площадок, которые смогут объединить жителей нескольких соседних дворов. По мнению народных избранников, это может быть эффективней, чем устанавливать несколько небольших в близлежащих дворах. Однако, в каждом конкретном случае необходимо смотреть по конкретной территории.

Подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Сергей Сорокин отметил, что обсуждаемые вопросы неоднократно поднимают архангелогородцы в ходе личных приемов депутатов.

«Мы прекрасно понимаем, что просто выдать участок многодетной семье – это половина дела. Если рядом нет дороги, света, воды и канализации, то такое решение не работает, а создаёт новые сложности. Необходимо либо подводить коммуникации к уже выделенным участкам, что требует дополнительных бюджетных средств, либо сразу выделять отдельные территории с общей инфраструктурой для большого числа потенциальных семей. В противном случае многие семьи просто выбирают денежную компенсацию, и суть самой инициативы теряется.

Что касается детских площадок, хотелось бы, чтобы старые элементы заменялись на новые, но это не всегда возможно. В каждом округе стараются обеспечить максимальное количество игровых пространств, исходя из особенностей территории. Появились новые источники финансирования, например, программа «Комфортная Поморья», которая реально помогает решать эти вопросы, но важно больше информировать жителей о планах и перспективах благоустройства.

Идея установки больших площадок хороша для центра города: такие комплексы могут быть доступны для жителей из разных районов, с парковкой и всем необходимым, как в Петровском парке. Но для отдалённых территорий важнее локальные небольшие площадки в шаговой доступности, чтобы дети могли безопасно и регулярно пользоваться игровыми и спортивными элементами», – подчеркнул Сергей Сорокин.





