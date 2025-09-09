Вверх
И Пивков с ними. В Москве прошел форум сторонников "Единой России"

В Москве прошел всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России». 

 Участники - представители НКО, победители конкурса гражданских инициатив, председатели региональных советов сторонников и эксперты. 

 Секретарь первичного отделения №811 г. Северодвинска Мария Чаленко сказала: «Представляя Архангельскую область, говорила о проблемах в законодательстве о бюджетировании сохранения объектов культурного наследия регионального и местного значения. И знаете, все находит отклик!» 

 Мероприятие включило в себя пленарные сессии и тематические панели с участием депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, чиновников федеральных министерств и ведущих представителей экспертного сообщества. 

 В форуме приняла участие делегация от Архангельской области: председатель совета сторонников из Архангельской области Сергей Пивков, заместитель руководителя регионального исполкома Докучаев Артем, ИСМО Гольдфайн Юлия, секретарь ПО Чаленко Марина. 

 Площадка форума стала хорошей возможностью для прямого диалога некоммерческих организаций с властью. В офлайн и онлайн-формате в дискуссии приняли участие более двух тысяч человек.


 

28 сентябрь 11:41 | : Политика

