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В Архангельске совет сторонников "Единой России" подвел рабочие итоги года

Мероприятие провела председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Светлана Дейнеко. Участники – члены регионального совета сторонников, исполнительные секретари и председатели местных советов. Повестка – итоги деятельности регионального совета за год, ротация состава совета сторонников и участие в конкурсах грантов.

- Мы продуктивно провели 2023 год, - отметила Светлана Дейнеко. – Приняли активное участие во Всероссийском спортивном марафоне «Сила России» (более 600 человек). Организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Особенно отмечу Михаила Жидких. Он собрал средства и организовал доставку грузов для мобилизованных Архангельской области. Среди необходимых вещей были оптические прицелы, бронежилеты и тепловизоры. Совет сторонников также оказывал поддержку приютам для бездомных животных, передавал корм и предметы первой необходимости.

Региональный совет сторонников – участник Всероссийского конкурса гражданских инициатив. От Архангельской области было подано 10 заявок. Меньше чем за неделю в их поддержку проголосовало более тысячи человек.

В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» при всесторонней поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», Правительства Архангельской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества совет сторонников принял активное участие в конкурсе грантов «Помни их имена». На проведение конкурса из регионального бюджета по инициативе фракции «Единой России» в Архангельском областном Собрании депутатов было выделено 20 миллионов рублей. Экспертная комиссия получила на рассмотрение более 100 заявок и поддержала 56 проектов.  

Благодаря конкурсу были установленные памятные доски, приведены в порядок обелиски и памятники, установлены новые монументы героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В 2024 году будет продолжено содействие в проведении конкурса «Помни их имена». 

На сегодняшнем заседании также провели ротацию регионального совета сторонников «Единой России». В его состав включили Татьяну Королёву – сотрудника благотворительного фонда «Социальное развитие», руководителя проектов; и Артёма Докучаева – сотрудника регионального исполнительного комитета Партии, ответственного за деятельность регионального совета сторонников, члена экспертного совета конкурса «Помни их имена». Всего в региональном совете 12 членов. 

Сегодня подробно обсудили участие регионального совета сторонников «Единой России» в конкурсах грантов. Поскольку одним из важнейших направлений деятельности регионального и местных советов сторонников остаётся поддержка НКО.

- В течение года к нам обратилось 18 организаций, - отметил Артём Докучаев. – Всем обратившимся была оказана всесторонняя поддержка. Такая практика будет применяться и впредь. 

Повестка дня была отработана. Решения по всем вопросам были приняты единогласно.


28 декабрь 08:30 | : Политика

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