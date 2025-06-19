В Молодёжном центре Архангельской области состоялся всероссийский фестиваль «Самбо в ВУЗы», который прошёл в рамках Международного форума потребительской кооперации «Сильные традиции-новые возможности».

Участников фестиваля от имени секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Архангельской области Александра Цыбульского поприветствовал председатель совета сторонников партии Сергей Пивков. О его вкладе в мировую спортивную культуру рассказывает издание «Регион 29»:

- Почётными гостями турнира стали президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, советник губернатора Архангельской области, руководитель совета сторонников партии Сергей Пивков и министр спорта Поморья Андрей Щелоков.

Два года назад на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве губернатор Поморья Александр Цыбульский и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве, которое стало прочной основой для развития этого национального вида спорта в нашем регионе.

— Самбо — один из самых динамично развивающихся видов единоборств в Архангельской области, — подчеркнул Сергей Пивков. — В прошлом году наш губернатор Александр Цыбульский открыл в Архангельске новый центр самбо, который по мнению всероссийской федерации является лучшим на Северо-Западе России. Также активно наш регион участвует в реализации всероссийского проекта «Самбо в школу», что позволяет вовлекать в занятия всё больше молодёжи и укреплять здоровье северян.

— За последние годы Архангельск стал ключевой точкой на спортивной карте России, — отметил президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. — Мы совместно реализуем федеральный партийный проект «Zа самбо», в рамках которого на берегах Северной Двины совместно с Росрыболовством проводим всероссийский юношеский турнир «Кубок пяти морей». В этом году турнир прошёл уже во второй раз и собрал намного больше участников. Будем и дальше популяризировать наш любимый вид спорта в Архангельской области.

Турнир собрал сильнейшие студенческие команды из высших и средних учебных заведений страны, а также участников международных соревнований. Среди них — чемпион Европы, многократный победитель мировых первенств, мастер спорта России международного класса по самбо Илья Затылкин. Мастер продемонстрировал публике свои коронные приемы, одержав красивую победу за явным преимуществом.

— Сегодня в Архангельске проходит настоящий праздник самбо. Я впервые в Архангельске, но всегда рад выйти на ковер. Сегодня здесь хорошие соперники, поэтому рад победе на всероссийском фестивале, — поделился эмоциями после схватки Илья Затылкин.

Победители и призеры получили медали и памятные призы из рук почётных гостей. А чемпионы фестиваля прошли отбор на всероссийские соревнования «Чемпионат студенческой лиги самбо», который состоится в конце этого года в Москве.