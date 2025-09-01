Депутаты АрхГорДумы приветствуют нового коллегу

Осенняя сессия Архангельской городской Думы приступила к работе. Она началась с вручения удостоверения и нагрудного знака председателем городской Думы Иваном Воронцовым вновь избранному депутату по избирательному округу №15 Илье Жердеву.

Илья Константинович родился в 1992 году, имеет высшее юридическое образование, является членом Маймаксанского общественного Совета. Член Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области. В настоящее время - участник программы «Защитники. Под крылом Архангела».

Ну и к текущему…

В рамках прошедшей сентябрьской сессии депутаты распределили более 513 млн рублей в связи с ожидаемым увеличением объема доходов городского бюджета.

Основные направления затрат — дополнительное финансирование муниципальных учреждений, исполнение судебных актов и мировых соглашений, внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений, предоставление социальных гарантий работникам муниципальных учреждений.

6,7 млн рублей выделено для осуществления подвоза к месту учебы и обратно учащихся школы №93 в связи с ее закрытием, и переводом учеников в здание школы №34. Около 12 млн рублей выделено на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников учреждений культуры и спорта. Для подготовки проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий выделено 1,2 млн рублей.

На перевозку людей внутренним водным транспортом в период ледохода и ледостава предусмотрено 170 млн рублей. Дополнительно 14 млн рублей направят на предоставление права бесплатного проезда в автомобильном и водном транспорте по муниципальным маршрутам в связи с увеличением количества поездок, совершенных гражданами 70 лет и старше.

Также депутаты перераспределили 5 млн рублей, высвободившихся в результате экономии деятельности городской Думы. «Эти деньги депутаты перенаправили на решение вопросов безопасности дорожного движения: обустройство пешеходных переходов и светофорных объектов. С таким решением единогласно согласились все политические фракции», — отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

Председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы Сергей Чанчиков прокомментировал: «Внесение правок в бюджет — это важный шаг на пути к устойчивому развитию города. Мы уделили особое внимание социальным гарантиям, образовательным программам и инфраструктурным проектам. Увеличение финансирования муниципальных учреждений и поддержка населения старшего возраста являются приоритетными направлениями. Важно, что все решения были приняты с учетом мнения горожан и с целью улучшения качества жизни в Архангельске».