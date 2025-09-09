Вверх
Депутаты АрхГорДумы рассмотрели вопросы первой осенней сессии

В рамках подготовки к девятнадцатой сессии Архангельской городской Думы, которая состоится 24 сентября, прошло совместное заседание профильных комиссий под руководством Александра Гурьева, председателя комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики.

 В ходе заседания депутаты рассмотрели все вопросы, которые будут обсуждаться на предстоящей сессии.

 Основные вопросы сессии: изменения в городской бюджет, установка мемориальных досок, вопросы имущественного и градостроительного характера.

 В рамках внесения изменений в городской бюджет народные избранники примут решение по распределению более 513 млн рублей в связи с ожидаемым увеличением объема доходов городского бюджета. Основные направления затрат — дополнительное финансирование учреждений социальной сферы, дороги, городское хозяйство и развитие общественных пространств.

 Кроме этого, депутаты рассмотрят вопрос по установке доски мемориального значения Саше Ковалёву на фасаде одного из домов по ул. К. Маркса, где жил он с семьей. С данной инициативой обратился ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе».

 Александр прошел через непростые испытания с детства. После Соловецкой школы юнг его направили на Северный флот, на эсминец «Громкий». Затем он попал в бригаду катеров мотористов на ТКА-209. 9 мая 1944 года, исполняя свой долг перед Родиной, Александр погиб. Награжден орденами "Красная Звезда" и "Отечественная Война 1 степени". Его образ стал символом мужества целого поколения юнг военно-морского флота. Многие из них навсегда остались верны морю.

 В рамках предстоящей сессии городские депутаты заслушают информацию по аварийному жилищному фонду в Архангельске.
 По состоянию на 01.08.2025 года на территории городского округа «Город Архангельск» признано аварийными и подлежащими сносу 1596 многоквартирных домов. Чтобы расселить всех прописанных и проживающих граждан, требуется десятки млрд рублей. 

 В рамках сессии депутаты внесут изменения в состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения, внесут изменения в городские Правила благоустройства и Перечень наименований объектов топонимики. 

 Напомним, что девятнадцатая сессия Архангельской городской Думы состоится 24 сентября в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

 Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра сессии необходимо войти в группу, подписавшись на неё. Повестка дня сессии доступна по ссылке vk.cc/cPDCBJ


19 сентябрь 11:51 | : Политика

