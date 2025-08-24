Вверх
В Архангельской области успешно работает проект "Я жду тебя"

Объявлен новый набор участниц в проект "Я жду тебя", направленный на оказание всесторонней поддержки женам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 

 Проект "Я жду тебя" предоставляет следующие возможности: 

 • Психологическая поддержка: Профессиональные тренинги, направленные на восстановление внутреннего ресурса и снижение уровня стресса.
 • Творческая самореализация и общение: Организация творческих встреч и мастер-классов для вдохновения и обмена опытом.
 • Поддержка детей военнослужащих: Проведение творческих и спортивных мероприятий, направленных на развитие и социализацию детей.

 Формируются три группы в городах Архангельск и Северодвинск, а также в селе Холмогоры. Встречи будут проводиться еженедельно до конца 2025 года. 

 Для участия в проекте необходимо связаться с координатором Аленой Кривоносовой. 

 Проект реализуется при  содействии Губернаторского центра Архангельской области, Центра «Патриот» и регионального отделения партии "Единая Россия".

22 сентябрь 10:25 | : Политика

