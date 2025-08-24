В Архангельской области успешно работает проект "Я жду тебя"

Объявлен новый набор участниц в проект "Я жду тебя", направленный на оказание всесторонней поддержки женам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Проект "Я жду тебя" предоставляет следующие возможности:

• Психологическая поддержка: Профессиональные тренинги, направленные на восстановление внутреннего ресурса и снижение уровня стресса.

• Творческая самореализация и общение: Организация творческих встреч и мастер-классов для вдохновения и обмена опытом.

• Поддержка детей военнослужащих: Проведение творческих и спортивных мероприятий, направленных на развитие и социализацию детей.

Формируются три группы в городах Архангельск и Северодвинск, а также в селе Холмогоры. Встречи будут проводиться еженедельно до конца 2025 года.

Для участия в проекте необходимо связаться с координатором Аленой Кривоносовой.

Проект реализуется при содействии Губернаторского центра Архангельской области, Центра «Патриот» и регионального отделения партии "Единая Россия".