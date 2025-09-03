Вверх
Архангельские депутаты содействовали открытию памятной доски герою войны

В Архангельске состоялось торжественное открытие, посвящённое капитану 1 ранга, участнику Великой Отечественной войны, Кавалеру трех орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, коменданту Сталинградского водного участка в 1943-1944 годах, участнику обороны Заполярья, начальнику Управления военно-транспортной службы Северного флота — Багаеву Александру Яковлевичу. Его жизнь — пример мужества и стойкости, которые стали символом для многих поколений. 

 Александр Яковлевич Багаев прошёл через тяжёлые испытания военных лет, внёс свой вклад в защиту нашей Родины. Его история вдохновляет нас на сохранение памяти о подвигах ветеранов и уважение к их труду. 

 На мероприятии присутствовали родственники ветерана, руководитель регионального отделения «Российское военно-историческое общество» Сергей Ковалёв, глава города Дмитрий Морев, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, председатель Общественной палаты Юрий Сердюк, член региональной Общественной палаты Эрнест Белокоровин, кадеты, друзья и знакомые Александра Багаева. 

 В ходе официальной церемонии открытия внучка А. Я. Багаева — Татьяна Карельская — отметила, что для их семьи Александр Яковлевич — не просто любимый прадедушка, отец, ветеран, а символ несгибаемой воли и любви к Родине.
 «Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить память о том времени, о его подвигах и трудностях. Важно, чтобы наши дети и внуки знали правду о войне, помнили, какой ценой была завоевана победа. Мы обязаны передавать эту память из поколения в поколение, чтобы такие страшные события больше никогда не повторились», — отметила Татьяна Анатольевна.

 Как отметил Сергей Ковалев, жизненный путь Александра Яковлевича Багаева — это пример мужества и преданности Родине.
 «Этот год для нас всех юбилейный — 80 лет Победы. Конечно, члены Совета нашей организации единогласно выступили с предложением о поддержке в этом вопросе городским властям Архангельска и депутатам Архангельской городской Думы. Александр Яковлевич — это наш земляк, который отдал свою жизнь своей малой родине, который прошел всю Великую Отечественную войну и после войны посвятил свою жизнь морю более 30 лет. И даже с выходом на заслуженный отдых он продолжил вести просветительскую деятельность, активно развивая ветеранское движение Северного флота. Мы должны делать всё возможное, чтобы сохранить память о тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и передать эту память следующим поколениям», — сказал Сергей Михайлович.

 Перед участниками выступил спикер городской Думы Иван Воронцов: 

 «Дорогие архангелогородцы! Сегодня настал важный день — день исторической справедливости, которого родственники героя добивались на протяжении многих лет. Архангельск — город воинской славы, но в нем много героев, о которых мы знаем недостаточно или не знаем вовсе. Сегодня мы выводим одного из них из тени. Им будет гордиться весь город, жители и подрастающее поколение. Этот человек — герой нашего Отечества.

 Наша задача как представительного органа — рассказывать о героях, которые защищали и развивали нашу Родину. Депутаты единогласно приняли решение об увековечении памяти Александра Яковлевича Багаева. Мы понимаем, насколько это значимое событие.

 Быть воином — значит жить вечно. Хочу поблагодарить от лица всего депутатского корпуса всех людей и меценатов, которые помогли с изготовлением мемориальной доски. Спасибо вам огромное. Поздравляю всех присутствующих с этим важным событием!»

 В завершение мероприятия участники возложили цветы к мемориальной доске. 


19 сентябрь 16:25

