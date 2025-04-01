Сессия АрхГорДумы: Дела победные

На сегодняшней сессии Архангельской городской Думы первый блок вопрос предсказуемо был посвящен грядущему юбилею Победы.

Так, сразу 16 ветеранов Великой Отечественной удостоились сегодня звания «Почетный гражданин Архангельска». Вот их имена:

Батраков Виктор Иванович

Будиев Юрий Александрович

Буренков Николай Николаевич

Горох Александр Филипович

Елфимов Василий Григорьевич

Кулаков Анатолий Никифорович

Летовальцев Павел Григорьевич

Максимов Николай Васильевич

Митягин Леонид Григорьевич

Пашин Александр Алексеевич

Портов Василий Андреевич

Рогатых Виталий Васильевич

Рухлов Николай Георгиевич

Терехов Феликс Георгиевич

Шарковский Леонид Андреевич

Юхно Юрий Михайлович

Напомним, что в марте 2025 года президент России Владимир Путин порекомендовал присвоить ветеранам Великой Отечественной войны звание почетных граждан регионов и городов. К рекомендации прислушались…

В честь 80-летия Победы депутатами принято решение об установлении мемориальной доски в честь капитана 1 ранга Александра Яковлевича Багаева, кавалеру трех орденов Красной звезды (давали за личное мужество) и Орденов Отечественной войны I и II степеней. Доска будет установлена на фасаде многоквартирного дома по адресу: город Архангельск, улица Свободы, дом 23, корпус 1.

Боевой путь героя:

С началом Великой Отечественной войны был призван на военную службу, где занимал должность помощника начальника Военно-транспортной службы Северного флота.



С 1941 по 1942 год Багаев А. Я. активно участвовал в боевых операциях Заполярья.



С 1943 по 1944 год опытный офицер Багаев А. Я. был направлен в состав Волжской военной флотилии, где руководил проводкой судов по реке Волге на участке Красный Яр — Саратов.



В 1944 году, в год освобождения Советского Заполярья, особое значение имела согласованная боевая работа кораблей, судов Северного флота и частей 14-й армии Карельского флота. Для решения этой важной задачи на Северный флот был назначен Багаев А. Я., который в то время занимал должность заместителя начальника службы военных сообщений и помощника военно-морского коменданта порта Мурманск. В этой должности он ярко проявил свои профессиональные качества, организаторские способности и опыт управления силами флота в боевых условиях.



После войны, вплоть до увольнения с военной службы 1 декабря 1970 года, капитан 1 ранга Багаев А. Я. продолжал служить на Северном флоте в качестве начальника военных перевозок флота.

Депутат Рим Калимуллин:

- Мы должны сохранять память о подвигах наших предков и передавать её из поколения в поколение. Это важное событие для всех нас, чтобы не забывать уроки истории и ценить мир.

В поселке Талажский авиагородок установят памятник, посвященный летчикам 518-го истребительского авиационного полка.

518-й истребительский авиационный полк был сформирован 10 октября 1941 года в городе Кузнецке Пензенской области. За проявленное мужество и героизм в боях при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков, полк был награждён орденом Суворова третьей степени. За образцовое выполнение боевых задач в боях, за овладение Берлином 518 полку присвоено почетное звание "Берлинский".

Всего за годы войны полком было произведено 6845 боевых вылетов, сбито 246 самолетов противника, уничтожено 400 солдат и офицеров, 100 автомашин, 30 танков. В боях в Северной Корее лётчики 518 полка совершили 2302 боевых вылета, провели 38 воздушных боёв и сбили 35 самолётов противника.

Пройдя боевой путь в двух войнах 518-й полк с июля 1964 года и вплоть до своего расформирования в марте 1998 года базировался на аэродроме Талаги в Архангельске.

Депутат Михаил Хохулин:

- Особенно символично, что монумент появится рядом с мемориалом самолёта МиГ-31 – преемника славных традиций советской и российской авиации. Благодарю неравнодушных людей за эту важную инициативу. Такие памятники не просто напоминают о подвигах прошлого, но и воспитывают патриотизм у новых поколений. Уверен, что этот монумент станет местом воинской славы для многих архангелогородцев.

Стоит ли уточнять, что все три упомянутые вопроса получили единодушное депутатское одобрение…

А еще в Архангельске появится «Парк Памяти». Это рекреационная зона между домами 13 и 26 на улице КЛДК в Октябрьском округе.