"Единая Россия" помогла школьникам Поморья подготовиться к учебному году

В Архангельской области завершилась традиционная социальная акция «Собери ребёнка в школу», направленная на оказание помощи семьям, нуждающимся в поддержке при подготовке детей к новому учебному году.













Благодаря совместным усилиям членов партии «Единая Россия», благотворителей и неравнодушных граждан, 1779 юных северян из сотен семей получили необходимые школьные наборы и канцелярские принадлежности.В этом году акция приобрела особый масштаб: количество детей, получивших помощь, увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.Партия выражает искреннюю благодарность всем участникам акции! Вместе они создают равные возможности для каждого ребёнка и вносят вклад в успешное будущее подрастающего поколения Архангельской области!



