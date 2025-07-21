Вверх
"Единая Россия" помогла школьникам Поморья подготовиться к учебному году

В Архангельской области завершилась традиционная социальная акция «Собери ребёнка в школу», направленная на оказание помощи семьям, нуждающимся в поддержке при подготовке детей к новому учебному году. 


 Благодаря совместным усилиям членов партии «Единая Россия», благотворителей и неравнодушных граждан, 1779 юных северян из сотен семей получили необходимые школьные наборы и канцелярские принадлежности. 

В этом году акция приобрела особый масштаб: количество детей, получивших помощь, увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. 

 Партия выражает искреннюю благодарность всем участникам акции! Вместе они создают равные возможности для каждого ребёнка и вносят вклад в успешное будущее подрастающего поколения Архангельской области! 


19 сентябрь 09:39 | : Политика

