Депутаты АрхГорДумы узнали за жизнь Северного округа

Рабочая поездка депутатов городской Думы прошла по ключевым объектам Северного округа.

Здесь в этом году реализовано сразу несколько значимых инициатив, объединивших усилия жителей, бизнеса и муниципалитета.

Первым объектом посещения стал старинный вазон у здания местных бань. Когда-то его построили работники СЦБК, но после закрытия предприятия он остался бесхозным и постепенно разрушался.

По инициативе депутатов удалось привлечь социально ответственный бизнес — «Архангельские городские тепловые сети». Компания взялась за восстановление объекта: завезла новые камни, укрепила основание цементом и пообещала привести в порядок еще один вазон на улице Кировской.

«Такие примеры показывают, что объединяя усилия, можно сохранить даже небольшие, но важные для жителей символы округа», — отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

Продолжением маршрута стали дворовые проезды. По проекту «Комфортное Поморье» в этом году заасфальтированы территории у домов по адресам: Ильича 4, Мусинского 19, Кировская 23. При этом из городского бюджета профинансирован ремонт подъездных дорог, чтобы получить цельный комплексный результат.

«Жители сами проявили инициативу и проголосовали за участие в программе. Наша задача — поддерживать их стремление и помогать в реализации», — подчеркнул депутат гордумы Денис Лапин.

Он также отметил, что на участке Ильича, 4 теперь обсуждается установка дополнительных ограничителей: ровное покрытие стало поводом для автомобилистов увеличивать скорость, а это вызывает беспокойство у родителей.

Отдельное внимание депутаты уделили будущему скейт-парку у культурного центра «Северный». На месте спортивной площадки выполнено асфальтирование, установлены опоры освещения, готовятся установить скамейки и урны, ведется монтаж системы видеонаблюдения.

Здесь же специалисты РВК-Архангельск впервые в городе применили новую систему водоотведения: вместо подключения к общей сети устроены дренажные колодцы, куда будет уходить дождевая вода.

В ходе поездки вспомнили о масштабных работах этого летнего сезона: ремонт улицы Кировской, а также улицы Мостовой от моста через Кузнечиху до эстакады.

По словам депутатов, на этом работы не заканчиваются. В ближайшее время ожидается обустройство парковочных карманов вдоль благоустроенной набережной на улице 40-летия Великой Победы, а также продолжение ремонта тротуаров на улице Ильича и обустройство там пешеходного перехода.

В завершении поездки депутаты отметили: Северный округ постепенно превращается в комфортное место для жизни. В этом году уже определены площадки под строительство социальных домов, ведется развитие частных проектов.

«Важно, что Северный округ перестает ассоциироваться с проблемной системой отопления, бесхозными территориями и серыми дворами. Сегодня это округ, куда охотно приходят инвесторы и застройщики, а жители – видят реальные перемены», — резюмировал Иван Ворон

цов.



