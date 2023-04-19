Северный округ Архангельска получил вазон, сделанный руками провинившихся

Очередной муниципальный заказ выполнили в Центре трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск).

Яркий металлический вазон установлен в парковой зоне Северного округа города Архангельска. Теперь жителей Сульфата радует большой цветочный шар высотой два с половиной метра, основание которого будет использоваться под клумбы. Над созданием необычного арт-объекта с элементами декоративной ковки трудились двое осуждённых, трудоустроенных в цехе металлообработки. Каждый элемент шара создавался отдельно, после они соединялись в единую конструкцию.

Кроме этого в рамках муниципального контракта, заключённого между ИК-7 и администрацией Северного территориального округа, в колонии были изготовлены три контейнерных площадки. Общая сумма контракта составила свыше 470 000 рублей. Напомним, что взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы с органами исполнительной власти осуществляется в рамках программ содействия трудовой занятости отбывающих наказание.