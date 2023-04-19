Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северный округ Архангельска получил вазон, сделанный руками провинившихся

Очередной муниципальный заказ выполнили в Центре трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск).

 Яркий металлический вазон  установлен в парковой зоне Северного округа города Архангельска. Теперь жителей Сульфата радует большой цветочный шар высотой два с половиной метра, основание которого будет использоваться под клумбы. Над созданием необычного арт-объекта с элементами декоративной ковки трудились двое осуждённых, трудоустроенных в цехе металлообработки. Каждый элемент шара создавался отдельно, после они соединялись в единую конструкцию.

 Кроме этого в рамках муниципального контракта, заключённого между ИК-7 и администрацией Северного территориального округа, в колонии были изготовлены три контейнерных площадки. Общая сумма контракта составила свыше 470 000 рублей. Напомним, что взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы с органами исполнительной власти осуществляется в рамках программ содействия трудовой занятости отбывающих наказание.

 

04 июль 12:40 | : Культура

Главные новости


Большие дела для самых маленьких. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Токката и фуга ре-минор, BWV 565

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (37)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20