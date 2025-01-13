РВК-Архангельск завершил ключевой этап модернизации системы водоснабжения Левобережных районов

Глава Архангельска Дмитрий Морев в ходе рабочей поездки оценил результаты модернизации водонасосных станций (ВНС) на улице Дежневцев и острове Краснофлотский. Проект стоимостью 45 млн рублей стал финальным этапом масштабной программы по повышению надежности водоснабжения Левобережья, где проживают 16 тысяч человек.

ВНС на ул. Дежневцев теперь подает воду для 14 500 жителей через четыре современных насоса (расход — 320 м³/час). ВНС на Краснофлотском обеспечивает водой 1 500 человек и предприятия. После реконструкции кирпичное здание укреплено, установлены четыре новых насоса (общий расход — 130 м³/час). Вместо ветхих построек – современные здания. Обе станции работают в автоматическом режиме с возможностью регулировать расход в зависимости от времени суток.

«Новые водонасосные станции, масштабная замена сетей, автоматизация системы – этот план успешно реализуется для нормального водоснабжения Левого берега. Уже минувшей зимой значительно снизилось количество отключений воды. А после переподключения домов к новым сетям в Затоне система станет еще надежнее. Впереди еще большой объем работ по модернизации коммунальной инфраструктуры города, но положительные результаты есть уже сейчас», - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Для надежного обеспечения жителей Левобережья питьевой водой в 2019-2022 годах РВК-Архангельск построил дюкерные переходы от Краснофлотского до Левого берега под Северной Двиной протяженностью почти 1 300 метров. Также был реконструирован дюкер от пр.Ленинградский до острова Краснофлотский длиной боле километра. Это позволило подавать на Левый берег воду непосредственно с Центральных очистных сооружений водопровода.

«Мы делаем все последовательно – так, как у нас прописано в инвестиционной программе. Эти две ВНС – финальный штрих в мероприятиях, которые позволят обеспечить надежность водоснабжения Левого берега. За пять лет мы переложили основные трубопроводы, сейчас сдали концеденту городу – две водонасосные станции, которые обеспечивают каскад маленьких ВНС, и завершаем этап замены центральных водопроводов в Затоне. Это два с половиной километра новых сетей. Это гарантия стабильного водоснабжения на годы вперед», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Затраты на реконструкцию ВНС Левого брега и острова Краснофлотский составили 45 млн рублей.