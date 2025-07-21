Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск ждет коммуниста Афонина

По сведениям редакции, полученным от московских наблюдателей, уже завтра, 10 сентября, в столицу Поморья прибудет видный деятель российского коммунистического движения Юрий Афонин, которого многие считают наиболее вероятным преемником «вечного» Геннадия Андреевича Зюганова.

Юрий Афонин – политик, депутат Госдумы четырех созывов, Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.

Цель визита: спасения рейтинга кандидата в губернаторы Архангельской области от КПРФ Романа Лябихова.

Роман Лябихов – уроженец Северодвинская, строительный магнат, покинувший родной город много лет назад и представляющий в Госдуме интересы избирателей совсем другого региона.

Отметим, избирательная кампании Лябихова отличается нехитрым политтехнологическим приемом – в публикациях на малоизвестных сайтах его упорно называют «архангельским депутатом». Рейтинг кандидата колеблется в районе 4%.

Тем временем рядовые коммунисты называют происходящее «очередными слитыми выборами». Посмотрим, способен ли Афонин совершить чудо…

(на фото Гревцов – Лябихову: зря ты, Рома, во все это вляпался, лучше в футбол бы играл)

09 сентябрь 08:38 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (113)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20