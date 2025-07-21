Архангельск ждет коммуниста Афонина

По сведениям редакции, полученным от московских наблюдателей, уже завтра, 10 сентября, в столицу Поморья прибудет видный деятель российского коммунистического движения Юрий Афонин, которого многие считают наиболее вероятным преемником «вечного» Геннадия Андреевича Зюганова.

Юрий Афонин – политик, депутат Госдумы четырех созывов, Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.

Цель визита: спасения рейтинга кандидата в губернаторы Архангельской области от КПРФ Романа Лябихова.

Роман Лябихов – уроженец Северодвинская, строительный магнат, покинувший родной город много лет назад и представляющий в Госдуме интересы избирателей совсем другого региона.

Отметим, избирательная кампании Лябихова отличается нехитрым политтехнологическим приемом – в публикациях на малоизвестных сайтах его упорно называют «архангельским депутатом». Рейтинг кандидата колеблется в районе 4%.

Тем временем рядовые коммунисты называют происходящее «очередными слитыми выборами». Посмотрим, способен ли Афонин совершить чудо…

(на фото Гревцов – Лябихову: зря ты, Рома, во все это вляпался, лучше в футбол бы играл)