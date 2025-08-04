Роман Лябихов – не наш депутат

В последнее время в лентах новостей все чаще и чаще появляются комментарии от кандидата в губернаторы Архангельской области Романа Лябихова. Как правило, в них абстрактно критикуются любые действия исполнительной власти, от тарифов ЖКХ до миграционной политики.

При этом федеральными СМИ Лябихов преподносится как депутат Госдумы от Архангельской области.

Спешим уточнить – Роман Лябихов в нижней палате Федерального Собрания представляет интересы избирателей Ивановской, Костромской и Ярославской областей, депутатом стал по партийному списку (для строительного магната это даже недорого).

Он действительно родился в Северодвинске и начал вхождение в большой бизнес… но и всё. Его фамилия возникла здесь только в связи с губернаторскими выборами. Наверное, что-то выцыганивает…

Не давайте ввести себя в заблуждение!