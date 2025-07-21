Вверх
В Мезенском округе реализуется ряд региональных и федеральных проектов

Общественный совет Мезенского муниципального округа побывал на площадках Малой Слободы, где идет реализация федеральных и региональных проектов.  

Общественники оценили масштабы проводимой работы. 

Особенно значимым и практичным для слобожан является проект, благодаря которому люди смогут значительно повысить комфорт и качество жизни. 

 Это проект по обустройству теплотрассы. Её протяженность составит более 5 километров. 

 Реализация такого крупного инвестиционного проекта стоимостью 101,8 миллиона рублей стала возможной благодаря участию администрации Мезенского округа в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Основной объем средств привлечен в рамках программы из федерального бюджета. Соинвестором выступило ООО «Мезенская теплоснабжающая компания». 

 Начальник отдела промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Мезенского муниципального округа Рудольф Катаев рассказал, что помимо софинансирования работ по обустройству нового участка теплосетей, Мезенская теплоснабжающая компания планирует в 2026 году за счет собственных средств построить котельную в Малой Слободе, что позволит подключить к большому теплу более 100 потребителей, в их числе соцобъекты и жилой сектор.

 Работы по прокладке теплотрассы идут активными темпами. Подрядчик – ООО «Региональная подрядная компания».


