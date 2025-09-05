Вверх
В Архангельской области пройдет агродиктант "Российское село"

Диктант напишут на более тысячи площадках по всей стране: в школах, вузах, реготделениях «Единой России» и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и в культурных центрах. Среди необычных площадок — Ненецкий чум Центра арктического туризма, Мацестинская чайная фабрика, самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области.

«Диктант — это ещё один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения. Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии», — отметил координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Планируется, что в акции, которая состоится с 8 по 12 октября, примут участие более миллиона человек — это школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители органов власти. 

Им предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК. Затронут и темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности. Вопросы подготовили более 40 специалистов отрасли. Для разных возрастов разработаны четыре уровня заданий.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и ещё восемь федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, Корпорация МСП, «Движение первых» и партнёры аграрной отрасли. Среди спонсоров проекта — ведущий экспортёр российского зерна группа ОЗК и агропромышленный холдинг «ЭКО-культура».

Координатором партийного проекта «Российское село» в Архангельской области является министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Она отметила важность инициативы по проведению Всероссийского агродиктанта для популяризации современных сельскохозяйственных профессий. 

— Поморье также присоединяется к этой инициативе. Зарегистрироваться для онлайн участия можно уже сегодня. Также желающие смогут в дни проведения агродктанта ответить на вопросы очно. Для этого в муниципальных образованиях Архангельской области готовятся площадки в учебных заведениях и общественных пространствах.  В настоящее время такие площадки проходят процесс регистрации на официальном сайте агродиктанта, и после двадцатого сентября можно будет ознакомиться с региональным списком, выбрав удобную площадку для очного участия, — рассказала Ирина Бажанова.

Напомним, что акция приурочена к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

