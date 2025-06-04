Вверх
Игорь Арсентьев напомнил коммунальщикам, что пришла осень

Это произошло в ходе еженедельной планёрке с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и подрядчиками Слово первому лицу Северодвинска:

- Северодвинские тепловые сети успешно завершили гидравлические испытания, весь жилфонд города обеспечен горячим водоснабжением. ТГК-2 приступает к подготовке отопительного сезона. Напомню, что отопление подключается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура не поднимется выше 8 градусов Цельсия, тогда ресурсоснабжающая организация приступает к подаче тепла в многоквартирные дома. 

 Достаточно жесткий разговор состоялся по вопросу восстановления благоустройства после проведения земляных работ. С июля не закрыты 28 ордеров, считаю, что по всем без исключения должны быть составлены протоколы и организации привлечены к ответственности. Кроме того, не за горами и вторая временная отметка - 15 октября, к этому сроку должны быть закрыты ордера, открытые в этом году. Коллег предупредил, что приемка работ должна проходить оперативно и качественно. Так, уже видим, что требует замены тротуарная плитка на дорожках в сквере Александра Невского после ремонтных работ на сетях. 

 Обращения жителей по конкретным проблемам передал управляющим компаниям и подрядчикам. Вблизи Карла Маркса, 9 не полностью убран смет и остатки тополиного пуха, жильцы с Карла Маркса, 7 обращаются по замене стояка холодной воды, а на Тургенева, 7 затянулся капремонт кровли.

 

02 сентябрь 11:34 | : Политика / Экономика

