Архангельская "Сила единства" оказывает помощь фронту

Этим летом к работе Народного фронта по подготовке и передаче автомобилей в зону СВО присоединилась инициативная группа «Сила единства».

Её лидер Андрей Иваненко рассказал, что в 2023 году собрал вокруг себя единомышленников, решивших помогать фронту.
 Ребята ищут автомобили высокой проходимости, покупают запчасти, ремонтируют их и отправляют в зону СВО. Благотворителям удалось передать на передовую 10 машин, а также оборудование, необходимое в бою.

При участии «Силы единства» Народный фронт подготовил и отправил на херсонское направление один УАЗ, ремонт которого обошёлся в 40 тысяч рублей, в работе три автомобиля.
 Эти машины уже ждут на передовой, они необходимы для перевозки грузов, боеприпасов и выполнения боевых задач.

Ребята из «Силы единства» считают, что если благодаря их работе спасена хотя бы одна жизнь, они всё делают не зря!

  

27 август 16:38 | : Политика

