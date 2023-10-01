15% архангелогородцев хотят продлить День народного единства отпусками и отгулами

Отдых на День народного единства чаще всего продляют отпусками и отгулами северяне моложе 34 лет.

Продлить День народного единства отпусками или отгулами планируют 15% работающих архангелогородцев, это больше, чем в прошлом году. Чаще всего о подобном решении рассказывали лица до 34 лет (21%).



В этом году на День народного единства страна отдыхает с 4 по 6 ноября, и большинство респондентов опроса проведет эти дни дома в кругу семьи (65%). 14% будут работать. По 3% уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.