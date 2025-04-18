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В Архангельске начались противоаварийные работы на путепроводе

Специалисты завершают инструментальное обследование путепровода. Выводы экспертов таковы:

 - требуется демонтировать просевшие балки, чтобы они не «тянули» за собой соседние

 - путепровод безопасен для дальнейшей эксплуатации в реверсе при условии выполнения противоаварийных ремонтных работ, ограничения массы ТС и скорости их движения

 - выполнение противоаварийных работ потребует временного закрытия путепровода, а выполнение последующих капитальных работ может потребовать полного закрытия путепровода в зависимости от применяемых проектных решений 

 «Мы нашли средства на проектирование реконструкции путепровода, планируем в кратчайшие сроки выполнить проект и в следующем году приступить к работам по реконструкции. При этом понимаем, что необходимо обеспечить проезд транспорта на Окружное шоссе уже сейчас, а не через год. Поэтому работаем сразу по двум направлениям: готовим к организации движения нижнюю Талажскую дорогу и вместе с мостостроителями ищем технические решения для открытия во временном варианте двух полос на эстакаде», - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Начало демонтажа балок запланировано на вторник, 20 мая. Работы будут проводиться в ночное время, когда движение придется перекрывать для размещения кранов. Днем проезд будет открыт для легкового транспорта до 3,5 тонн в реверсивном режиме. Как сообщили в департаменте транспорта, после выявления дефекта балок, были проработаны 3 альтернативных объезда путепровода. 

 Объезд через завод КСКМ непригоден – дорога участками однополосная без возможности расширения, проходит по территории комбината через склады с инертными материалами и иные производственные здания.

 Объезд через Кузнечевский промузел возможен, но маловостребован, так как не ведет к центру города.

 Самый короткий объезд по нижнему шоссе требует организации жд-переезда. Расчеты выполнены, подготовительная работа тоже, идет согласование с РЖД.

19 май 11:27 | : Политика / Экономика

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