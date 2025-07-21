"Единая Россия" поддерживает план газификации Поморья

С начала года построено 75 километров газопроводов, охватывающих 13 муниципальных образований, включая ранее не газифицированные Вилегодский, Няндомский и Холмогорский округа.

"Работа по догазификации домохозяйств идет активно – этому способствует включение мероприятий программы в нацпроект «Инфраструктура для жизни», а также возможность некоторых льготных категорий жителей Поморья получить единовременную выплату на подключение газа в размере до 100 тысяч рублей", - отметил секретарь реготделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский.

Эти средства можно использовать для компенсации уже понесенных затрат или направить на авансирование работ по газификации, включая приобретение и установку оборудования, а также проектирование и строительство газопроводов на участках домовладений.

Этот масштабный проект по газификации Архангельской области является ключевым направлением Народной программы партии "Единая Россия", направленным на повышение качества жизни населения и социально-экономическое развитие региона.