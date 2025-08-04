Вверх
Они захотели стать депутатами АрхГорДумы

Как известно, 14 сентября, в Единый день голосования, пройдут дополнительные выборы в Архангельскую городскую Думу.

«Разыгрываться» будет мандат по Маймаксанскому округу, оказавшийся вакантным после трагической гибели в авиакатастрофе депутата Сергея Сметанина.

Представляем претендентов в алфавитном порядке:

- Агафон Екатерина (ЛДПР), самозанятая;

- Жердин Илья (Единая Россия), Росгвардия, участник СВО;

-  Круглова Карина (Новые люди), самозанятая;

- Леонов Евгений (самовыдвиженец), домохозяин;

- Шишов Дмитрий (СЗРП), начальник котельный;

- Шишов Михаил (КПРФ), блогео.

Самый известный среди кандидатов – последний, правда с солидным отрицательным бэкграундом. Наличие его однофамильца, начальника котельный, больше напоминает старый политтехнологический прием по размыванию голосов. Две левые партии закусились между собой… симптоматично.

(на фото кандидат номер 6 – «как выпрыгну, как всех победю»)

"Феномен Цыбульского". Мнение экспертов Госсовета
«Свободу Виктору Перестукину!»

