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Выборы в АОСД: сколько мандатов получат политические партии

Облизбирком объявил, сколько мандатов получат фракции в АОСД по партийным спискам:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 15 мандатов (50,18% голосов);

ЛДПР – 3 мандата (14,88% голосов);

КПРФ – 2 мандата (10,92% голосов);

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» – 2 мандата ( 8,99% голосов);

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 1 мандат ( 5,21% голосов).

 Напомним, всего в АОСД 47 мест, 24 формируются по итогам голосования по одномандатным округам (ЕР -21 мандат, по одному у КПРФ, ЛДПР и СРЗП), 23 – по партийным спискам.

 С учетом количества одномандатников фракции в общей сложности получат:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 36 мест (21 +15);

ЛДПР — 4 места (1+3);

КПРФ — 3 места (1+2);

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 3 места (1+2);

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 1 место.

 Окончательный состав депутатов АОСД будет известен 18 сентября, так как по закону избранный по партийным спискам депутат может в течение пяти дней отказаться от мандата и передать его следующему по списку кандидату.

О том, почему произошло так, а не иначе, читайте в материале «Архангельская область: выборы как выборы».

14 сентябрь 08:20 | : Политика

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