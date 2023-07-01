Выборы в АОСД: сколько мандатов получат политические партии

Облизбирком объявил, сколько мандатов получат фракции в АОСД по партийным спискам:



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 15 мандатов (50,18% голосов);



ЛДПР – 3 мандата (14,88% голосов);



КПРФ – 2 мандата (10,92% голосов);



«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» – 2 мандата ( 8,99% голосов);



«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 1 мандат ( 5,21% голосов).



Напомним, всего в АОСД 47 мест, 24 формируются по итогам голосования по одномандатным округам (ЕР -21 мандат, по одному у КПРФ, ЛДПР и СРЗП), 23 – по партийным спискам.



С учетом количества одномандатников фракции в общей сложности получат:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 36 мест (21 +15);



ЛДПР — 4 места (1+3);



КПРФ — 3 места (1+2);



«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 3 места (1+2);



«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 1 место.



Окончательный состав депутатов АОСД будет известен 18 сентября, так как по закону избранный по партийным спискам депутат может в течение пяти дней отказаться от мандата и передать его следующему по списку кандидату.

О том, почему произошло так, а не иначе, читайте в материале «Архангельская область: выборы как выборы».