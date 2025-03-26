Коммунисты ставят на блогера Шишова

Региональное отделение КПРФ выдвинуло на довыборы в Архангельскую городскую Думу блогера (есть такая профессия) Михаила Шишова.

Напомним, депутатское кресло оказалось свободным после трагической гибели Сергея Сметанина, прошедшего в городской парламент по 15-му избирательному округу, включающий в себя Маймаксу, малую родину Шишова.

Коммунисты презентуют своего кандидата как простого парня (проживает в обычном деревянном доме) и как «кость в горле городских властей».

Кандидат уже принимал (безуспешно) участие в выборах – дважды баллотировался на пост главы Архангельска и один раз в АрхГорДуму от КПРФ.

В своей блогерской работе делает ставку на городские коммунальные проблемы в плане критики. Любит делать селфи.

Засветился в скандале с неучтенными земельными участками.

По доходам – миллионер (как коммунисты любят).

Наблюдатели от редакции считают его везунчиком – перед самым ухудшением российско-американских отношений успел слетать за океан на грант от либерального НКО (или что-то в этом роде), где проходил «учебу и практику».

Интересно, что от «Единой России» по тому же избирательному округу идет на выборы участник СВО Илья Жердев.

То есть, в биографии Михаила Шишова появится еще одна запись – «участвовал, но…».