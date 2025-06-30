Вверх
Дмитрий Морев побывал на острове убитых дорог

Рассказ от первого лица:

- Накануне посетил Бревенник. Главной целью была встреча с жителями: чтобы к ней подготовиться, сначала объехал основные проблемные точки острова и провел переговоры с подрядчиками.

Самый важный вопрос от жителей – о дорогах. На месте рекультивации свалки встретился с представителем компании «УниСтрой», которая выполняет эту работу. Заказчик – областное учреждение «Центр природопользования и охраны окружающей среды», поэтому его сотрудника также пригласили к диалогу.

Была жаркая дискуссия, а итог – согласие со стороны «УниСтрой» провести работы по восстановлению проезда по нарушенным дорогам. Техника и материалы есть на острове: будут отсыпать и трамбовать катком. Задача – обеспечить возможность для нормальной работы автобуса и проезда машин.

Было что ответить и на вопрос об уличном освещении. В ходе поездки осмотрел строительство новых линий освещения. В этом году на Бревеннике появится 4 км таких линий. На ул. Емецкой и ул. Петрозаводской работа выполнена. Участок длиной 3 км будет построен вдоль ул. Юнг ВМФ: с подрядчиком встретился, подготовка идет, выполнение – до конца октября. И жители смогут ходить без фонариков.

Наболевший вопрос - о соленой воде на острове. Мучениям приходит конец: предприятие «Водоочистка» разработало проект, получило от РВК точку присоединения и приступает к строительству дюкера – трубы под руслом реки. Уже следующим летом вода на остров будет поступать из города - от центральной очистной станции.

Причал 14 лесозавода. До начала буксирных перевозок планируем провести ремонт кнехтов: техническое решение найдено, сделаем все возможное, чтобы осенью буксир МЛП – 14 лесозавод вновь выходил в рейсы.

Много вопросов прозвучало по теме благоустройства. Округу поручил отработать с УК и своими подрядчиками по обращениям: ремонт мостков, свод деревьев, покос.

В этом году совместно с ТОСом по губернаторской программе «Комфортное Поморье» на месте зарослей мы открыли современную детскую площадку. На ней я побывал, услышал положительное мнение от главных людей на такой территории – ребят, которые живут на острове или проводят каникулы у бабушек. Обратную связь по проекту также поддерживает член общественного совета Маймаксанского округа Илья Жердев, который принял участие в рабочей поездке на остров.

Благодарю всех жителей Бревенника, которые пришли на встречу!


