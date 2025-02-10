В Архангельске станет еще светлее в темное время суток

Освещенных улиц станет больше: построим новые линии в разных округах города, обещает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев.

- Исторически сложилось, что в Архангельске при возведении ряда кварталов и поселков строительство линий освещения не было предусмотрено. Сейчас мы планомерно восполняем эти «пробелы».

Объем работы предстоит большой, требуется значительное финансирование. Но и важность велика, поэтому данному направлению уделяем внимание.

Стоимость строительства линий на семи участках в разных округах города - более 32 млн рублей, включая стройконтроль.

Контракты подписаны, подрядчики закупают материалы и получают техусловия, чтобы освещение появилось на следующих участках:

- по ул. Речной от дома № 19, корп. 2 до дома № 9, корп. 2 по ул. Конечной (Соломбала);

- по ул. Емецкой от дома № 4 до дома № 37 (о. Бревенник);

- по ул. Петрозаводской от дома № 16 и № 16/1 до дома № 2 (о. Бревенник);

- по ул. Красина от дома № 8, корп. 1 до ул. Стивидорской (Цигломень);

- по проезду вдоль дома № 19, корп. 2 по ул. Галушина, затем между домами № 45, корп. 3 и № 43, корп. 2 по пр. Московский (в районе гимназии № 25 и детского сада «Сиверко»);

- по ул. Касаткиной от дома № 7 до пр. Московского (Ломоносовский округ);

- в районе Черной Курьи вдоль железнодорожной насыпи (микрорайон за Талажскиим шоссе, 45-47).

Основной объем строительно-монтажных работ будет проведен летом текущего года.