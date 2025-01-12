Острова их тревоги

Архангельской городской Думе в ходе заседания комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры, которое прошло под руководством депутата Дениса Лапина, депутаты, представители городской администрации и члены Общественного совета при Главе города обсудили вопрос ремонта дорог третьей категории на островных территориях.



В рамках федерального проекта «Чистая страна» подрядная организация ООО «УниСтрой» занималась ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба на островных территориях. Денис Лапин отметил, что сейчас состояние дорог на островах, где проводились работы, оставляет желать лучшего, и задал вопрос о том, кто и когда будет заниматься их восстановлением.

Максим Шемелин, директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры городской администрации, сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с подрядчиком. Он также добавил, что, по информации министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ООО «УниСтрой» готово оказать содействие в восстановлении автомобильных дорог на островах. Работы планируется провести в весенне-летний период этого года.



В ходе обсуждения вопроса депутаты предложили организовать выезд с участием представителей областного правительства и подрядчика для оценки объёма ущерба и определения необходимых работ.

Кроме того, народные избранники обратили внимание на необходимость не только ремонта основных дорог на островах, но и создания более комфортных условий для проживания.

Валентина Попова, член Общественного совета города и председатель общественного Совета Северного округа, предложила разработать программу по развитию островных территорий. Она также подчеркнула необходимость ремонта дорог, уличного освещения, благоустройства, организации переправ и других мероприятий.



Вера Манцурова, член Общественного городского совета и председатель общественного совета Соломбальского округа, предложила предусмотреть в городском бюджете средства на ремонт дорог на островных территориях. Она отметила, что состояние дорог на островах Кего, Бревенник и Хабарка вызывает опасения, и появление программы с отдельным финансированием будет большим подспорьем для местных жителей.

«Такие программные решения были еще с 2006 года, хочу отметить, что наши островные территории – Хабарка, Бревенник, Кего – самые густонаселенные острова Арктики. Конечно, надо попадать в федеральные программы по развитию таких территорий», - дополнил коллегу Вадим Медведков, член Общественного городского совета.



Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский предложил городской администрации разработать рейтинг дорог третьей категории для ремонта и применять принцип равномерности ремонта по округам. Это позволит определить приоритетные объекты и спланировать работы.

Максим Шемелин сообщил, что в профильном департаменте есть перечень необходимых работ по ремонту таких дорог, а их более 90, и общий объём финансирования составляет более 380 миллионов рублей.

Депутат Алексей Бельков рассказал участникам совещания, что он буквально на днях был на о. Хабарка с контролем по вывозу ТБО с острова, и состояние дорожного полотна осенью того года было в очень удручающем положении. «Всё это также влияет и на другую проблему — вывоз ТБО с острова, решение вопроса восстановления дорог — приоритетная сейчас задача. Если сейчас возможность вывезти мусор мы наблюдаем и «Экоинтегратор» это делает, то предстоящей весной там дорога будет с такой колеей, что даже грузовики не смогут проехать», — подчеркнул Алексей Васильевич.



Председатель городской Думы Иван Воронцов подчеркнул, что при таких темпах ремонта дорог на островах можно с уверенностью сказать, что они вообще скоро станут просто направлениями, а не дорогами. Он также отметил необходимость разработки программы развития островных территорий и проведения рабочих мероприятий. «Обязательно надо предусмотреть финансирование, пускай небольшое, но отдельной строкой на развитие наших островных территорий», — сказал Иван Александрович.



По словам депутата Александра Гурьева, директора МУП «Горсвет», линии городского наружного освещения, находящиеся на удаленных и островных территориях, состоят на особом контроле. Первоочередная их модернизация и ремонт обоснованны и экономически (большие расстояния для выездов для ремонта) и социально.

«В связи с этим модернизация городских линий освещения проходила по алгоритму от окраинных территорий в центр. В отличном состоянии сети освещения на Кего, на Хабарке (дер. Расчалка) светильники уже заменены на светодиодные, в этом году запланирована замена провода на самонесущий изолированный. Хуже ситуация на Бревеннике, но она связана с ненадлежащим содержанием своего имущества со стороны сетевой компании. Что касается строительства новых сетей освещения, то этим планомерно занимается администрация города. За последние 6 лет построено более 50 км новых сетей освещения по всей территории города. В 2025 году будут построены новые линии освещения на нескольких улицах на Бревеннике», — проинформировал участников заседания Александр Евгеньевич.



Депутат Алексей Шевелёв предложил начать ремонт дорог с самых дешёвых по смете объектов, чтобы оптимизировать расходы. Он также отметил, что денег на ремонт не так много, и имеет смысл начать с конца списка, а не ждать поступления дополнительных средств.

В завершение заседания депутаты поручили Максиму Шемелину предоставить полный список необходимых дорожных работ на островных территориях с указанием площади работ, стоимости, типа покрытия, наличия судебных решений и другой информации.

«Кроме этого, необходимо начать работу по актуальной доработке Программы развития островных территорий, разработанную еще Общественным городским советом, с проработкой всех возможных источников финансирования и участия как в областных, так и федеральных программах», — резюмировал председатель комиссии Денис Лапин.