Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новая школа в Катунино будет готова аккурат к Дню знаний

В поселке Катунино Архангельской области завершено строительство новой современной школы, возведенной в рамках президентского национального проекта "Образование". Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор области Александр Цыбульский. 1 сентября школа примет своих первых учеников.

 Строительство объекта, на которое было направлено более 817 млн рублей из федерального и областного бюджетов, завершилось в июле 2025 года. Пятиэтажное здание площадью более 10 тыс. кв. метров оснащено современным оборудованием и мебелью. В нем расположены учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека и медкабинеты.

Уже в этом учебном году в школе откроются профильные классы – биоинженерные, технологические и правоохранительной направленности, оснащенные по последнему слову техники.

 "Сегодня мы видим готовый, светлый и просторный объект, где с 1 сентября начнут учиться ребята," - отметил Александр Цыбульский.

 Губернатор также отметил качественную работу местного подрядчика, который выполнил все работы в срок.

Развитие школы будет продолжено в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Планируется капитальный ремонт основного корпуса, построенного в 1965 году, с обновлением фасада, инженерных систем и благоустройством территории, чтобы оба здания выглядели единым архитектурным ансамблем. После завершения ремонта весь учебный процесс будет организован в одну смену.

 Осуществление данного проекта является ярким примером реализации народной программы партии "Единая Россия", направленной на создание современных и комфортных условий для обучения и развития детей в регионах. 


14 август 11:46 | : Политика / Экономика

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (181)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20