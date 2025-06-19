Новая школа в Катунино будет готова аккурат к Дню знаний

В поселке Катунино Архангельской области завершено строительство новой современной школы, возведенной в рамках президентского национального проекта "Образование". Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор области Александр Цыбульский. 1 сентября школа примет своих первых учеников.



Строительство объекта, на которое было направлено более 817 млн рублей из федерального и областного бюджетов, завершилось в июле 2025 года. Пятиэтажное здание площадью более 10 тыс. кв. метров оснащено современным оборудованием и мебелью. В нем расположены учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека и медкабинеты.



Уже в этом учебном году в школе откроются профильные классы – биоинженерные, технологические и правоохранительной направленности, оснащенные по последнему слову техники.



"Сегодня мы видим готовый, светлый и просторный объект, где с 1 сентября начнут учиться ребята," - отметил Александр Цыбульский.



Губернатор также отметил качественную работу местного подрядчика, который выполнил все работы в срок.



Развитие школы будет продолжено в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Планируется капитальный ремонт основного корпуса, построенного в 1965 году, с обновлением фасада, инженерных систем и благоустройством территории, чтобы оба здания выглядели единым архитектурным ансамблем. После завершения ремонта весь учебный процесс будет организован в одну смену.



Осуществление данного проекта является ярким примером реализации народной программы партии "Единая Россия", направленной на создание современных и комфортных условий для обучения и развития детей в регионах.



