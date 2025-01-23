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"Единая Россия" дала школе поселка Кулой новое дыхание

Народная программа партии "Единая Россия" неразрывно связана с реализацией национальных проектов, и вместе они приносят ощутимые результаты. Рабочий поселок Кулой Вельского района стал ярким тому примером!

С 20 января ученики средней школы №15 приступили к занятиям в полностью обновленном здании. Капитальный ремонт был проведен в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование».

После ремонта преобразилось не только здание, но и вся атмосфера школы. Ученики 5-11 классов проводят уроки в светлых и просторных кабинетах, оснащенных новой мебелью и современным оборудованием. В школе появились новые "Точки роста", кабинеты трудового обучения и ОБЖ, обновленный спортивный зал и яркая столовая, Центр детских инициатив и новый актовый зал.

Школа в Кулое отвечает всем современным требованиям. Обновленная материально-техническая база и комфортные условия для обучения – это результат совместной работы в рамках народной программы "Единой России" и национальных проектов.

Капитальный ремонт школы – это знаковое и важное событие для всего Вельского района. Это новое начало, которое навсегда останется в истории школы и в сердцах учеников, родителей и педагогов!


23 январь 16:12 | : Политика

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