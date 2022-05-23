Архангельские единороссы посетили Ленский район и увидели сдвиги

В районе идет реализация Народной программы «Единой России».
Руководитель исполкома Архангельского реготделения партии «Единая Россия» Иван Воронцов, депутат областного собрания Ольга Виткова и глава Ленского района в рамках рабочей поездки проверили ход реализации в районе Народной программы «Единой России».
Первым пунктом посещения стала Яренская библиотека — центр краеведения района. Она расположена в красивейшем старинном здании и начала свою работу в 1894 году. А книжный фонд библиотеки насчитывает 77 тыс. экземпляров.
В 2020 году в Яренской центральной библиотеке в рамках национального проекта «Культура» была создана модельная библиотека. Здание было капитально отремонтировано, появился молодёжный ресурсный центр и даже историческая остановка.
Библиотека действительно является местом притяжением для жителей Яренска. Интерьер выполнен с одной стороны в старинном стиле, но с использованием современных материалов.
В конце прошлого года в Яренском Доме культуры состоялось открытие обновленного кинозала, оснащенного современной кинопроекционной техникой и звуковой аппаратурой с возможностью просмотра фильмов в формате 3D. Это стало возможным, благодаря реализации нацпроекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой родины». А в ближайшее время территория возле Дома культуры будет благоустроена.
Третьим пунктом рабочей поездки стала строительная площадка по адресу с. Яренск ул. Урицкого, д. 67. На этом месте завершается строительство многоквартирного дома для переселения из ветхого аварийного жилья. В настоящее время проводятся завершающие работы по благоустройству придомовой территории. Срок сдачи – 28 августа текущего года.
Многоквартирный жилой дом состоит из 34 квартир, из них 29 квартир под переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 5 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Нареканий к подрядчикам в ходе работ нет, и они обещают уже в ближайшее время сдать дом в эксплуатацию. Поэтому, уже этот зимний сезон жильцы аварийных домов встретят в тёплых и благоустроенных квартирах», - отметил Иван Воронцов.