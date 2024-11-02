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В Емецке сдан дом для переселенцев из аварийного жилья

В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» и национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Емецк Холмогорского района Архангельской области завершено строительство нового многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

 Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить комфортным жильем 50 семей из Емецка, а также поселков Двинской, Ваймужский и Почтовое. Общая площадь расселенного аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, составит более 2400 квадратных метров.

 Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, совместно с главой Холмогорского муниципального округа Виталием Диановым, провели осмотр нового жилого дома и вручили ключи первым жильцам. Жилые помещения различной площади (от студий до четырехкомнатных квартир) оборудованы современной сантехникой и отделкой. Прилегающая территория благоустроена.

 Выявленные в ходе приемки квартир незначительные недочеты будут устранены подрядной организацией за свой счет.

 Строительство жилья для жителей Архангельской области является одним из приоритетных направлений Народной программы партии «Единая Россия». За последние два года в Холмогорском районе введены в эксплуатацию три социальных дома.

21 ноябрь 18:06 | : Политика / Экономика

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